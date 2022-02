Beobachtungstipps: Stelldichein am Morgenhimmel

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Felsplaneten in Dreierkonstellation | Venus und Mars gesellen sich am Morgenhimmel des 13. Februar zum flinken Planeten. Gute Horizontsicht ist jedoch Voraussetzung für eine erfolgreiche Beobachtung.

Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem, nimmt Abschied vom Abendhimmel. Zu Monatsbeginn steht er noch –2,0 mag hell in der Abenddämmerung. Doch wer ihn noch einmal durch das Teleskop betrachten will, muss sich beeilen: Am 1. Februar geht der Riesenplanet um 19:26 Uhr MEZ unter, am 15. schon um 18:50 Uhr und damit genau zum Ende der Dämmerung. In der zweiten Monatshälfte ist er dann kaum noch zu sehen. Anfang März wird Jupiter seine Konjunktion erreichen. Am Abend des 2. Februar steht der zunehmende Mond 6,5 Grad südwestlich (siehe »Jagd auf die schmale Mondsichel«).

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Jagd auf die schmale Mondsichel | Ein junger und ein alter Mond: Am Abend des 2. Februar 2022 gegen 18:15 Uhr MEZ lässt sich die schmale Sichel des zunehmenden Mondes tief über dem westsüdwestlichen Horizont ausmachen. Der helle Riesenplanet Jupiter hilft beim Aufsuchen des Erdtrabanten in der Abenddämmerung. Kurz vor dem Monatsende, am 27. Februar gegen 06:20 Uhr MEZ, finden wir die nun abnehmende Mondsichel über dem Osthorizont, begleitet von der hellen Venus, die als Morgenstern leuchtet.

Saturn erreicht am 4. Februar die Konjunktion. Er steht mit der Sonne am Taghimmel und ist unbeobachtbar; bis zum Monatsende kann er sich nicht aus der Morgendämmerung lösen.

Uranus steht im Sternbild Widder, etwa 11 Grad südöstlich des 2,0 mag hellen Sterns Alpha Arietis (α Ari). Er ist 5,8 mag hell und befindet sich am Abendhimmel; seine Untergänge verfrühen sich von 01:26 Uhr MEZ am 1. auf 23:41 Uhr am 28. Februar. Im Teleskop erscheint der Planet etwa 3,5 Bogensekunden groß.