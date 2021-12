Bluthochdruck: Wann ist der Blutdruck zu hoch?

»Wir haben depressive Stimmungslagen bei etwa der Hälfte derjenigen Patienten festgestellt, die Medikamente gegen den Bluthochdruck genommen haben« (Seryan Atasoy, Epidemiologin am Helmholtz Zentrum München)

Ob niedrigere Grenzwerte für Bluthochdruck tatsächlich Menschenleben retten, hat ein Team des Helmholtz Zentrums München und der Technischen Universität München untersucht. Dazu wertete man die Daten von rund 12 000 Patienten aus. In der Ende 2018 im Fachblatt »European Heart Journal« veröffentlichten Studie kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass niedrigere Grenzwerte nicht besser vor tödlichen Herzerkrankungen schützen. Besonders interessant: Sie stellten den oft reklamierten positiven Effekt auf die Motivation der Patienten in Frage.

Die Ergebnisse der Studie deuten sogar darauf hin, dass eine frühere Blutdrucktherapie mit Medikamenten negative Folgen haben kann. »Wir haben depressive Stimmungslagen bei etwa der Hälfte derjenigen Patienten festgestellt, die Medikamente gegen Bluthochdruck genommen haben«, sagt Seryan Atasoy, Epidemiologin am Helmholtz Zentrum München und Erstautorin der Studie. Zum Vergleich: Von den nicht behandelten Erkrankten leidet nur ein gutes Drittel unter depressiven Verstimmungen. »Wir glauben, dass dies eine Art Labeling-Effekt ist«, erklärt Atasoy. »Wenn man Menschen als krank deklariert, wirkt sich das auf ihre psychische Gesundheit aus. Sie sahen sich vielleicht bisher gar nicht als krank an und haben sich nicht so gefühlt.« Depressionen erhöhen wiederum das Risiko für potenziell tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Atasoy plädiert daher dafür, Grenzwerte allenfalls zur Orientierung zu nutzen. »Stattdessen sollten individuelle Faktoren darüber entscheiden, ob der Blutdruck medikamentös behandelt wird oder nicht: Welche Risiken bringt der Patient sonst noch mit? Raucht er? Gibt es andere Begleiterkrankungen?«, sagt die Ärztin.

Ärzte und Patienten sollten mehr Einsatz zeigen

In manchen Fällen können weder ein gesunder Lebensstil noch Medikamente den Bluthochdruck senken. Häufig stehen solche resistent hohen Werte in Zusammenhang mit der Niere. Zum einen können bestimmte Nierenerkrankungen wie eine Verengung der Nierenarterien, eine verkleinerte Niere oder Zystennieren zu Bluthochdruck führen. Durch die Schädigung des Organs werden mehr blutdrucksteigernde Hormone ausgeschüttet. Zum anderen schädigt hoher Blutdruck die Nieren: Ihre feinen Gefäße entzünden und verengen sich. Damit die Nieren weiterhin ausreichend durchblutet werden, muss der Körper den Blutdruck erhöhen.

Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, wird bei besonders schwerem Bluthochdruck operiert: Über die Leistenarterie führen Medizinerinnen und Mediziner einen Schlauch ein, über den sie die Nervenfasern an den Nierenarterien veröden und damit ausschalten. Der Eingriff nennt sich renale Denervation. »Wir veröden dabei die Nervenfasern mit drei Tropfen 96-prozentigem Ethanol, also reinem Alkohol«, sagt Elias Noory, der das Katheterlabor für periphere Interventionen, Interventionelle Hypertensiologie und die Hochdruckambulanz am Universitätsklinikum Freiburg leitet. Drei feine Nadeln stechen in die Arterienwand und geben den Alkohol ab. Dadurch kommen an den Adern keine Nervenimpulse mehr an, die für eine Gefäßverengung sorgen. Das bringt Laut Noory im Durchschnitt eine Blutdrucksenkung um 18 mm Hg. Er empfiehlt den Eingriff für Patienten, deren Blutdruck trotz der Einnahme von mindestens zwei blutdrucksenkenden Medikamenten höher ist als 140/90 mm Hg.

Zwar sind Menschen mit entsprechender Veranlagung oder Nierenerkrankungen auf Medikamente oder medizinische Eingriffe angewiesen, um ihren Blutdruck zu senken. Die Masse, betont Kardiologe Schunkert, sei das aber nicht. Die weitaus meisten Bluthochdruckpatienten könnten ihre Werte durchaus selbst beeinflussen. »Wenig Salz, viel Bewegung, sich insgesamt gesund ernähren und Übergewicht loswerden – das alles schadet ja generell niemandem und zeigt bei Bluthochdruckpatienten meist deutliche Effekte«, sagt Schunkert. Als grobe Richtschnur gelte: Pro verlorenem Kilo sinkt der Blutdruck um ein mm Hg.