Bronzezeit: Riesige Oasenfestung in Saudi-Arabien entdeckt

Im Nordwesten von Saudi-Arabien kennen Fachleute bereits andere bronzezeitliche Festungen. In Tayma beispielsweise war die Oase von einer rund 19 Kilometer langen Mauer umgeben. Umwallte Oasen sind auch am Ort Qurayyah bekannt. Ebenso fand die Forschergruppe an weiteren Plätzen im Umfeld von Chaibar Oasenplätze, die möglicherweise im 3. Jahrtausend v. Chr. ebenfalls mit Mauern eingefasst waren.

Charloux und sein Team gehen davon aus, dass die Festungen entstanden, als die nomadische Bevölkerung begann, sich allmählich niederzulassen – womöglich als Reaktion darauf, dass vor zirka 4200 Jahren die klimatischen Bedingungen trockener wurden. Die Forschenden bezeichnen die bronzezeitlichen Entwicklungen als »walled oasis phenomenon« (Ummauerte-Oasen-Phänomen). Warum die Menschen die Oasengebiete umwallten, hatte laut Charloux und seinen Kollegen verschiedene Gründe. Mit den Mauern zogen sie einen Verteidigungsgürtel um die Oasen und schützten sich so vor Überfällen aus der Wüste. Da die Umfassung nicht an jeder Stelle perfekt ausgeführt war, vermuten die Forscher zudem, dass die Festung auch psychologische Zwecke erfüllen sollte: einen gewaltigen Eindruck bei allen Außenstehenden hinterlassen und die eigene Bevölkerung enger zusammenbringen. Darüber hinaus könnten die Festungen auch Schutz vor Erosion und saisonalen Sturzfluten in den Wadis geboten haben.

Wie die Wissenschaftler ebenfalls berichten, werden erst seit relativ kurzer Zeit Forschungen in dieser Region Saudi-Arabiens durchgeführt. Die ersten Untersuchungen fanden 2015 statt.