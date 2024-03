Cyclocarbone: Seltsame Ringe stellen zentrales Konzept der Chemie in Frage

Auf den ersten Blick sehen Cyclocarbone fast langweilig aus: Ringe, in denen sich ein Kohlenstoffatom an das andere reiht, verknüpft abwechselnd durch Dreifach- und Einfachbindungen – oder durch eine ununterbrochene Abfolge von Doppelbindungen. Je nachdem, wie man das Ganze betrachtet. Doch der einfache Schein trügt. Jahrzehntelang war es unmöglich, solche Verbindungen herzustellen. Erst in den letzten Jahren ist es Chemikern gelungen, die Synthese so weit zu treiben, dass sie solche neuen molekularen Formen reinen Kohlenstoffs erforschen konnten. Und einige der so gewonnenen Erkenntnisse könnten ein zentrales Konzept der Chemie völlig umkrempeln: das der Aromatizität.

Die Idee, dass Cyclocarbone eine weitere Erscheinungsform des elementaren Kohlenstoffs sein könnten – ein so genanntes Allotrop –, fasziniert Fachleute schon lange: »Die meisten Chemiker fühlen sich von Schönheit und Symmetrie angezogen«, sagt Rik Tykwinski, ein Experte für physikalische organische Chemie von der University of Alberta in Kanada. Schon in den 1960er Jahren testete der Nobelpreisträger Roald Hoffmann an den Cyclocarbonen seine Modellrechnungen zur Aromatizität. Damals bestanden die Moleküle aber nur in der Theorie, und über ihre Bindung, Geometrie und Aromatizität war kaum etwas bekannt. Vorhersagen über ihre Eigenschaften waren oft widersprüchlich und umstritten. »Man rechnet mit einer Methode, dann kommt dies heraus. Man rechnet mit einer anderen, dann kommt jenes heraus, vielleicht sogar das Gegenteil«, erklärt Tykwinski. »Solange man das Molekül nicht herstellt, lassen sich viele Fragen nicht beantworten.«