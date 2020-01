Zahlentheorie: Das Collatz-Problem, Sirenengesang für Mathematiker

Die Collatz-Vermutung hat schon so einige Mathematiker fast in den Wahnsinn getrieben. Häufig wird es als das einfachste Problem der Mathematik bezeichnet, denn die Fragestellung ist erstaunlich simpel. Doch Experten warnen davor, zu tief darin einzutauchen. Denn wie ein Sirenengesang zieht es die Menschen in seinen Bann. Viele verlieren sich in dem Problem und finden nicht mehr heraus.

Doch Anfang 2019 wagte sich einer der renommiertesten Mathematiker der Welt wieder einmal an die Vermutung – und brachte dabei eines der bedeutendsten Ergebnisse seit Jahrzehnten hervor: Am 8. September veröffentlichte Terence Tao einen Beweis dafür, dass die Collatz-Vermutung zumindest für fast alle Zahlen fast wahr ist.

Ein einfaches Rätsel

Es gibt zwar keine schriftlichen Belege, doch man geht davon aus, dass der deutsche Mathematiker Lothar Collatz das nach ihm benannte Problem in den 1930er Jahren aufstellte. Tatsächlich klingt es wie ein Partytrick: Wähle eine beliebige Zahl; wenn sie ungerade ist, multipliziere sie mit 3 und füge 1 hinzu; ist sie gerade, dann teile sie durch 2. Das Ergebnis setzt man erneut in diese einfache Rechenvorschrift ein und wiederholt die Prozedur immer wieder.

Wahrscheinlich würde man erwarten, dass die sich daraus bildenden Ergebnisse stark von der anfangs gewählten Zahl abhängen. Für manche Startwerte könnte man irgendwann bei eins landen. Andere Zahlen könnten dagegen immer größere Werte hervorbringen und bis unendlich anwachsen. Doch Collatz sagte voraus, dass dieser Fall nicht eintritt. Er vermutete, dass jeder Startwert irgendwann zwangsläufig zur Eins führt. Sobald diese erreicht ist, ergeben die Regeln des Collatz-Problems eine endlose, sich wiederholende Schleife: 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, …