Impfdurchbrüche: Wie viele Geimpfte liegen im Krankenhaus?

Aber auch die Zahlen bei den Erwachsenen, warnt das RKI, müsse man vorsichtig interpretieren. Unter anderem könnte ein unterschiedliches Testverhalten bei Geimpften und Ungeimpften zu Verzerrungen in den Inzidenzen führen. Die Zahl der Impfdurchbrüche werde wahrscheinlich unterschätzt, da sich Geimpfte womöglich seltener testen lassen, auch wenn sie Symptome haben. Umfragen zufolge sind allerdings auch mehr Menschen geimpft als offiziell erfasst, was die Quote der Impfdurchbrüche senken würde. Nicht zuletzt können die bislang kleinen Fallzahlen – zum Beispiel elf geimpfte Covid-Intensivpatienten im August – auch zufälligen Schwankungen unterliegen. Unter anderem könnten Patienten, die aus anderen Gründen ins Krankenhaus kommen und erst dort positiv getestet werden, die Zahlen verfälschen.

Klar ist jedoch: Impfdurchbrüche sind nicht selten. Geimpfte können sich anstecken, und sie können selbst weiterhin andere anstecken. Das liegt vor allem daran, dass die derzeit dominierende Delta-Variante infolge einer höheren Viruslast deutlich ansteckender ist als frühere Varianten. Die meisten Übertragungen finden vor Krankheitsbeginn statt, wenn sich die frisch Infizierten noch gesund fühlen.

Dass eine vollständig geimpfte Person an Corona erkrankt, passiert vor allem bei hoher Viruslast, etwa in ungelüfteten Räumen, oder wenn die Impfung bereits einige Monate zurückliegt. Doch eine Studie aus Israel zeigt: Auch ein halbes Jahr nach der Corona-Impfung liegt das Risiko für einen schweren Verlauf bei einem Zehntel des Risikos, das Ungeimpfte haben.

Mehr Covid-Fälle unter 60 als über 60 auf Intensivstation

In Deutschland zeigt der Blick auf die aktuellen Zahlen: Der Anteil der älteren Intensivpatienten ab 60 Jahre hat in der vergangenen Woche leicht zugenommen, nachdem er einige Zeit gesunken war. Der Anteil der Covid-Intensivpatienten in den 40ern hatte sich seit Mai mehr als verdoppelt, in den 30ern sogar verdreifacht – im August waren dort mehr Erwachsene unter 60 als über 60. Das hat mit dem vergleichsweise höheren Anteil der Ungeimpften unter Jüngeren zu tun, ihrer »noch unzureichenden Impfquote«, wie das RKI erklärt. Die nun erneute Zunahme an älteren Intensivpatienten könnte eine Zufallsschwankung sein, aber auch ein erster Hinweis auf ihren sinkenden Immunschutz.