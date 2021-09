Nachlassende Immunität: Warum Impfdurchbrüche wohl nicht tragisch sind

Mit der Delta-Variante von Sars-CoV-2, das zeigen diverse Studien, können sich auch Geimpfte leichter anstecken als mit bisherigen Mutanten. Zuletzt legte eine Vorabveröffentlichung aus Portugal nahe, dass Geimpfte sich unter gleichen Bedingungen mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit mit Delta anstecken wie mit Alpha. Eine Arbeitsgruppe in Israel bestimmte die Effektivität des mRNA-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Juni mit nur noch 64 Prozent – danach kursierte sogar die Zahl 39 Prozent auf Basis der Daten vom Juli. Das bedeutet: Geimpfte wären damit nur noch 64 beziehungsweise 39 Prozent besser vor einer Ansteckung mit Sars-CovV-2 geschützt als Ungeimpfte.

»Das wird in Deutschland genauso kommen«, sagt Andreas Radbruch, Senior-Professor für Experimentelle Rheumatologie an der Charité-Universitätsmedizin und wissenschaftlicher Direktor des Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ) in Berlin. »Das Wiederholen der Botschaft, dass Durchbruchinfektionen selten sind, schießt uns ins Bein«, twitterte Michael Mina, Professor für Epidemiologie und Immunologie an der Harvard Medical School. »Sie sind nicht selten, und die Öffentlichkeit sieht das.« Sind die neuartigen mRNA-Impfstoffe vielleicht doch nicht so gut, wie anfangs vermutet wurde? Oder nicht mehr so gut?

Vieles spricht dafür, dass den Durchbruchinfektionen normale immunologische Prozesse zu Grunde liegen. »Die mRNA-Impfstoffe sind sehr effektiv, kurzfristig Ansteckungen und langfristig schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern«, sagt Andreas Radbruch. Immunologen unterscheiden dabei zwischen protektiver und reaktiver Immunantwort. Erstere beschreibt, dass zwei Wochen nach einer Infektion oder Impfung sehr viele Antikörper im Blut und auf den Schleimhäuten sind – der Körper ist meist völlig gegen eine neuerliche Infektion mit dem gleichen Erreger geschützt.

Warum die Zahl der Antikörper sinkt

Danach sinken die Antikörperspiegel kontinuierlich. »Ein halbes Jahr nach der Impfung ist die Antikörperkonzentration auf 20 Prozent des Maximalwerts gesunken – das ist normal nach einer Infektion oder Impfung«, sagt Radbruch. »Das Immunsystem arbeitet Ressourcen schonend. Es kann ja sein, dass man nur einmal im Leben mit einem Erreger konfrontiert wird und es wäre unmöglich, für alle Erreger eine so große Zahl von Antikörpern vorzuhalten, dass man vor jeglichem Infekt komplett geschützt wäre.«