Covid-19: Welche Impfung führt zum Ziel?

Zwei Teams, die Impfstoffe auf der Basis viraler Vektoren entwickeln – eines an der University of Oxford, Großbritannien, in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca, und eines, das sich aus Forschern von CanSino Biologics in Tianjin, China, zusammensetzt – veröffentlichten ihre Ergebnisse am 20. Juli 2020 im Fachmagazin »The Lancet«. »Der Impfstoff löst die Art von Immunreaktionen aus, von denen wir glauben, dass sie einen Schutz gegen das Coronavirus bewirken«, erklärte die Impfstoffexpertin Sarah Gilbert, die an der Leitung des Oxford-Teams beteiligt ist, im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Impfstoff der Arbeitsgruppe nutzt ein Virus, das Erkältungen bei Schimpansen hervorruft. Die Forscher veränderten es genetisch, so dass es sich im menschlichen Körper nicht vervielfältigen kann und zudem ein Spike-Protein auf seiner Oberfläche besitzt, welches das Cornavirus nutzt, um menschliche Zellen zu infizieren. Der Impfstoff von CanSino beruht auf einem ähnlich modifizierten, menschlichen Virus.

Impfstoff auf RNA-Basis aus Deutschland

Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen BioNTech in Mainz entwickelt zusammen mit dem Arzneimittelhersteller Pfizer einen Impfstoff auf RNA-Basis. Am 20. Juli veröffentlichte das Team detaillierte Immundaten von Personen, die einen Impfstoff erhalten hatten, der die Bauanleitung jenes Teils des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 enthielt, mit dem das Virus an Rezeptoren von Zellen bindet. Die Bekanntgabe der Ergebnisse folgte, kurz nachdem das Biotech-Unternehmen Moderna aus Cambridge am 14. Juli Versuchsdaten zu einem konkurrierenden RNA-Impfstoff veröffentlicht hatte, den es zusammen mit dem US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) in Maryland entwickelt hatte. Dieser Impfstoff enthält die Anleitung für das gesamte Spike-Protein.