Mikrobiom: Darmflora in den Kinderschuhen

Das neu gewonnene Wissen könne helfen, die Bedeutung des schnellen Heranreifens sowie Unterschiede zu identifizieren, die möglicherweise mit Krankheiten in Verbindung stehen. Die Daten dienten bereits dazu, die Rolle von Umwelteinflüssen bei Typ-1-Diabetes aufzuklären: Die von Petrosinos Team verwendeten Proben stammen aus der TEDDY-Studie (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young), die nach Auslösern von Typ-1-Diabetes bei Kindern mit erhöhtem genetischem Risiko forscht. Dafür gaben mehr als 8600 genetisch vorbelastete Kinder ab dem Alter von drei Monaten monatlich Stuhlproben an klinischen Zentren in den USA, Schweden, Finnland und Deutschland ab. Es handle sich um die bisher größte Mikrobiomstudie an Säuglingen, so das Team in einer Presseerklärung.