DART-Mission: Generalprobe für die Weltrettung geglückt

Zuerst sah man nur einen verwaschenen hellen Fleck im Zentrum des Bildes, das die NASA-Sonde DART zur Erde sandte. Später erschien rechts oberhalb des nun als grauer, unregelmäßiger Klumpen erkennbaren Objekts ein zweiter Lichtpunkt – das eigentliche Ziel der Mission. Während Didymos, der größere der beiden Körper, langsam aus dem Bild glitt, verharrte der Asteroidenmond Dimorphos in der Bildmitte wie in einem Fadenkreuz. Ziel ist hier nämlich ganz wörtlich gemeint. DART, kurz für »Double Asteroid Redirection Test« , war ein kinetischer Impaktor. Ein Projektil, das den Gesteinsbrocken mit möglichst großer Wucht treffen und von seiner Bahn abbringen sollte.

Der minutiös geplante Zusammenstoß mit dem nur 163 Meter messenden Himmelskörper ist Teil der AIDA-Mission, eines Forschungsprojekts der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in Kooperation mit dem Applied Physics Laboratory (APL) der Johns Hopkins University in Maryland zur Abwehr von Asteroiden, die möglicherweise eine Gefahr für die Erde darstellen. Denn unser Planet ist eine kosmische Zielscheibe: In jeder Sekunde prasseln Gesteinsbrocken aus dem All auf die Erde ein. Die allermeisten sind nur Bruchteile von Millimetern groß und verglühen beim Eintritt in die Erdatmosphäre vollständig. Doch es sind etwa 210 Krater auf der Erde bekannt, die davon zeugen, welche Wucht der Einschlag eines größeren Himmelskörpers hat.

So zeigt der Chicxulub-Krater auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán, was ein richtiges Geschoss anrichten kann: Hier schlug vor rund 66 Millionen Jahren ein gut zehn Kilometer messender Asteroid ein und löste damit vermutlich das große Massensterben aus, dem auch die Dinosaurier zum Opfer fielen. Statistisch betrachtet muss man mit einem derartigen Einschlag alle 100 Millionen Jahre rechnen. Es sei also nicht die Frage, ob wir von einem Brocken aus dem All getroffen werden, sondern vielmehr wann, sagte NASA-Wissenschaftschef Thomas Zurbuchen dem Spiegel vorab.