Raumfahrt: Deutschland bekommt einen Weltraumhafen

Im Frühjahr 2024 soll zum ersten Mal eine kleine Trägerrakete von einem Schiff in der Nordsee abheben. Geplant ist zunächst eine Testphase. Wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bei einem Weltraumkongress in Berlin mitteilte, sollen künftig europäische Miniraketen, so genannte Microlauncher, von der schwimmenden Plattform aus starten und Satelliten in den Weltraum transportieren. Der Startpunkt soll im so genannten Entenschnabel liegen, dem entlegensten Winkel der Deutschen Wirtschaftszone, etwa 350 Kilometer vor der Küste. Hinter den Plänen steht ein Milliardenmarkt.

Die Initiative für das Vorhaben startete der BDI bei seinem ersten Weltraumkongress vor vier Jahren. In einer Erklärung damals hieß es, die zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt, New Space genannt, sei eine große Chance auch für das Industrieland Deutschland. Der BDI schlug vor, dass künftig von Deutschland aus Kleinsatelliten starten sollen, von einem privaten Space-Port aus – es entstand der Begriff eines deutschen Weltraumbahnhofs. Konkret soll es nun aber einen Weltraumhafen geben.

»In immer mehr Branchen gilt: Wer im All nicht vorne mit dabei ist, wird auf der Erde kein Technologieführer sein«, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. In einer Studie der Strategieberatung Roland Berger gemeinsam mit dem BDI heißt es, Deutschland sei in einer »gefährlichen Abhängigkeit« bei der Weltrauminfrastruktur und dem Zugang zum Weltraum – daher soll nun ein eigener Space-Port kommen. Der Bund will die Entwicklung und den Bau der Infrastruktur bis 2025 mit zwei Millionen Euro fördern, wie der FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler Ende September mitgeteilt hat.