Resignationssyndrom: Die Dornröschen-Kinder

Drohende Abschiebung reaktiviert alte Traumata

Bis zu einer Entscheidung über einen Asylantrag kann es mitunter Jahre dauern. In dieser Zeit normalisiert sich das Leben der betroffenen Kinder oft: Sie gehen zur Schule, lernen die Sprache und schließen neue Freundschaften. Deshalb merkt man von der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), unter der viele von ihnen leiden, zunächst meist nichts. »Doch ein Trauma wächst mit dem Kind, wenn es nicht behandelt wird«, so Hultcrantz. Wenn die inzwischen älteren Kinder von dem negativen Asylbescheid erfahren, würde ihre PTBS reaktiviert. Vieles spricht dafür, dass die Ankündigung der Abschiebung die Zukunftshoffnung der Kinder zerschlägt, weswegen sie nicht mehr am Leben teilhaben wollen und resignieren.

Obwohl die genaue medizinische Einordnung des Resignationssyndroms weiterhin unklar ist, wird es seit 2014 als eigenständige Erkrankung eingestuft. Als »uppgivenhetssyndrom« wurde es in die Klasse der depressiven Erkrankungen unter dem Diagnosecode F32.3A in die schwedische Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, ICD-10, aufgenommen. Diagnostische Kriterien, anhand derer ein Arzt die apathischen Symptome von Patienten dem Resignationssyndrom zuordnen könnte, gibt es bisher aber nicht. Klare Diagnosen für psychische Erkrankungen zu stellen, sei bei Kindern sowieso schwierig, meint die Kinderpsychologin Katrin Glatz Brubakk. Angst und Depressionen beispielsweise hätten bei kleinen Kindern ähnliche Symptome.

Auch im Hinblick auf die richtige Behandlung der apathischen Kinder tappen Ärzte im Dunkeln. Wie Daria werden die meisten von ihnen zu Hause von ihren Eltern versorgt. In regelmäßigen Abständen erhalten sie Besuch von Ärzten und Pflegekräften wie Elisabeth Hultcrantz. »Es ist wichtig, dass man tägliche Routinen hat und die Kinder in alle Aktivitäten einbindet, selbst wenn sie nicht reagieren«, sagt Hultcrantz. Sie empfiehlt den Eltern etwa, die Kinder zu füttern, selbst wenn die Kinder das Essen nicht herunterschlucken und es wieder aus dem Mund hinausläuft. Was die Kinder brauchen – da sind sich Hultcrantz und Glatz Brubakk einig –, ist ein Gefühl der Sicherheit und Zuversicht. Dies zu vermitteln, sei für die Eltern allerdings schwierig, weil sie oft selbst die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben, so Hultcrantz.

Falls der Asylantrag einer betroffenen Familie erneut geprüft wird und die Familie eine permanente Aufenthaltsgenehmigung in Schweden erhält, verbessert sich der Zustand der Kinder langsam. Ärzte vermuten, dass die Kinder merken, wenn sich die Stimmung im Haus bessert und die Eltern wieder Mut fassen. Bei manchen Kindern dauert es nach der positiven Neuigkeit einige Wochen, bis sie wieder zu sich kommen, bei anderen mehrere Monate. Auch Daria kam nach über einem Jahr im Resignationssyndrom wieder zu Bewusstsein. Ihre Eltern erzählen, dass sie ihrer Tochter den Brief vorgelesen haben, in dem die Einwanderungsbehörde bestätigt, dass ihnen nun Asyl gewährt wird. »Alles wird gut, niemand wirft uns raus«, habe sie zu ihr gesagt, erinnert sich Darias Mutter.

Es gibt jedoch auch Erfolge bei der Behandlung von Kindern mit Resignationssyndrom zu verzeichnen, ohne dass ihnen eine Aufenthaltsgenehmigung gewährt wird. Und zwar im schwedischen Rehabilitätszentrum für Kinder »Solsidan«. Das Zentrum, dessen Name ins Deutsche übersetzt »Sonnenseite« bedeutet, liegt in einem kleinen Ort zwei Zugstunden nördlich von Göteborg. Die Erfinder der viel versprechenden Methode bezeichnen sie als »intensive Umwelttherapie«. Dabei wird jeder Tag für die apathischen Kinder minuziös geplant – vom Frühstück, bei dem sie mit am Tisch sitzen müssen, über Gesprächstherapien und Spaziergänge an der frischen Luft bis hin zum Kuchenbacken. Um einen Rührteig herzustellen, hält das Personal etwa den Schneebesen in der Hand eines Kindes fest. Das Leben soll sich für die jungen Patienten ganz normal anfühlen.

Wichtig bei der Behandlung der apathischen Kinder sei, so beschreibt es eine Broschüre auf der Website des Zentrums, dass man die Eltern von ihren Kindern trenne. Oft seien die Eltern selbst behandlungsbedürftig, was die Chancen der Kinder, gesund zu werden, verschlechtere und in manchen Fällen eine Genesung sogar unmöglich mache. 30 Kinder sollen mit Hilfe der intensiven Umwelttherapie im Solsidan zwischen 2005 und 2014 vom Resignationssyndrom geheilt worden sein. Der Kinderarzt Karl Sallin, der seine Doktorarbeit über diese Störung schreibt, will die Methode nun erstmals systematisch analysieren und versucht derzeit, an die Patientenakten der betroffenen Kinder zu kommen.

Gibt es das Resignationssyndrom wirklich nur in Schweden? Wenn man sich bei europäischen Einwanderungsbehörden umhört, scheint es zunächst so. In dänischen Asylannahmestellen kämen schon mal Hungerstreiks vor, berichtet Svend Erik Brande vom Dänischen Roten Kreuz. Aber apathische Zustände, wie man sie in Schweden beobachtet, habe er in den 18 Jahren, in denen er mit Asylbewerbern gearbeitete hätte, nie erlebt. In Deutschland gibt es ebenfalls keine Berichte über Flüchtlinge oder Asylsuchende mit Resignationssyndrom.

Auch Beth O’Connor, die als Psychiaterin in pazifischen Flüchtlingslagern arbeitete, hatte in ihrer Karriere noch kein apathisches Flüchtlingskind erlebt. Bis zum Frühjahr 2018. Damals war O’Connor im Auftrag von »Ärzte ohne Grenzen« in einer australischen »Offshore-Haftanstalt« in Nauru tätig, einem kleinen Inselstaat im Pazifischen Ozean. Die Einrichtung beherbergte zeitweise mehr als 1000 Flüchtlinge und Asylsuchende. Die meisten von ihnen kamen aus dem Iran, einige aus Somalia, Myanmar oder anderen Ländern. O’Connor war schon ungefähr ein halbes Jahr in Nauru, als sie und ihre Kollegen das erste apathische Kind bemerkten. Insgesamt, so berichtet die Psychiaterin, hatten zwölf Menschen, darunter zehn Kinder, das Resignationssyndrom im fortgeschrittenen Stadium. Die Betroffenen aßen und tranken nicht, redeten nicht, waren inkontinent. »Sie schauten sich um, aber wenn du in ihr Sichtfeld tratest, sahen sie einfach durch dich hindurch«, erzählt O’Connor. »Sie schienen überhaupt nicht zu bemerken, dass du da warst.«

Zunächst vermutete das Ärzteteam, dass die Patienten an einer schweren Depression erkrankt waren. Doch Antidepressiva zeigten keine Wirkung. »Wir versuchten im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, um den Kindern zu helfen, banden dabei ihre Familien mit ein. Aber nichts half, der Zustand der Kinder verschlechterte sich stetig«, erzählt O’Connor.

Zweithäufigste Störung unter Kindern in Nauru

Da es auf der Insel keine Möglichkeit gab, die Kinder per Magensonde zu ernähren, wurde ihr Zustand schnell lebensgefährlich. Einige Monate später wurden die Betroffenen von Nauru nach Australien transferiert, um sie dort im Krankenhaus zu behandeln. Dies schien die zurückgebliebenen Flüchtlinge und Asylsuchenden nur noch verzweifelter und hoffnungsloser zu machen, sagt O’Connor. Mehr Kinder erkrankten. Das Resignationssyndrom wurde nach der Depression zur zweithäufigsten psychischen Störung unter den Kindern in Nauru.

Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gebe es ebenfalls apathische Kinder, berichtet Katrin Glatz Brubakk. Die Kinderpsychologin war dort von Juli bis Oktober 2019 im Auftrag von »Ärzte ohne Grenzen« tätig. Die endgültigen Diagnosen stünden noch aus, aber etwa sieben Kinder, die Glatz Brubakk während ihrer Zeit auf Lesbos versorgte, hätten aufgehört zu sprechen, würden sich zurückziehen und nicht mehr spielen.

Die apathischen Kinder in den Flüchtlingslagern in Nauru und auf Lesbos passen ins klinische Bild des Resignationssyndroms. Verschiedene Erhebungen zeigen, dass im Schnitt mindestens 50 Prozent aller Flüchtlinge traumatisiert sind. In den Flüchtlingslagern in Nauru berichteten sogar 75 Prozent der Menschen von mindestens einem traumatischen Ereignis, das sie entweder in ihrem Heimatland oder während der Migration erlebt hätten. Die Ungewissheit und die schlechten Bedingungen in den Flüchtlingslagern dürften die Traumata noch verschlimmern.

Laden... © Richard Sagen; mit frdl. Gen. von Katrin Glatz Brubakk (Ausschnitt) Das Trauma überwinden | Die Psychologin Katrin Glatz Brubakk hat im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos mit Kindern gearbeitet.

Das Resignationssyndrom ist also kein rein schwedisches Phänomen. Aber warum gibt es dort so viele Fälle, während es unter den übrigen weltweit knapp 30 Millionen Asylsuchenden und Flüchtlingen so gut wie gar nicht vorkommt? Oder anders ausgedrückt: Warum vermehrt es sich, sobald es an einem neuen Ort auftritt, als handle es sich um ein ansteckendes Virus und nicht um eine psychische Erkrankung? Die einfachste Erklärung dafür wäre wohl, dass die Kinder die Apathie schlichtweg vorspielen. Die Anreize dafür sind groß: In Schweden wird die Abschiebung der Familie oft noch einmal überprüft, sobald ein Kind entsprechende Symptome entwickelt.

Tatsächlich berichteten zwei junge Erwachsene gegenüber einem schwedischen Magazin im September 2019, dass sie von ihren Eltern gezwungen worden seien, das Resignationssyndrom zu simulieren. Einer der beiden Betroffenen ist Nermin, dessen Eltern die Idee für das Schauspiel von einer befreundeten Familie bekommen hatten. Er durfte das Haus nur noch im Rollstuhl verlassen, kein festes Essen zu sich nehmen und sollte sich bei ärztlichen Untersuchen nicht rühren. Wenn Nermin nicht gehorchte, so erzählt er, habe er von seinem Vater eine Ohrfeige bekommen. Nach einem Jahr als vermeintlich apathisches Kind begeht Nermin einen Suizidversuch, der an seiner Lage jedoch nichts ändert. Bis seine Familie die schwedische Aufenthaltsgenehmigung bekommt, soll es noch einmal knapp drei Jahre dauern.

Womöglich sind die jungen Erwachsenen aus dem Artikel nicht die Einzigen, die von ihren Eltern zu einem grausamen Schauspiel gezwungen wurden. Da die betroffenen Kinder in Schweden fast immer daheim gepflegt werden und nur sporadisch Kontakt zu Ärzten und Pflegern haben, ist es nicht unmöglich, die Symptome vorzutäuschen. Die Grundeinstellung des Gesundheitswesens sei, dass sich die Patienten ehrlich verhalten, sagt Karl Sallin, der als Kinderarzt in einem Krankenhaus in Stockholm arbeitet.

Karl Sallin, Elisabeth Hultcrantz, Katrin Glatz Brubakk und Beth O’Connor sind sich jedoch einig, dass nicht jedes betroffene Kind simuliert. Hultcrantz erzählt, dass alle Eltern, die sie in den vergangenen elf Jahren getroffen habe, verzweifelt gewesen seien, wenn die Krankheit einsetzte. »Sie glauben, ihr Kind würde sterben«, sagt Hultcrantz. Außerdem hätten alle Kinder, die sie behandelt hat, aus früherer Zeit schon ein Trauma gehabt. Auch Beth O’Connor erlebte, dass die Eltern der Patienten mit Resignationssyndrom in Nauru stark beunruhigt waren. Deren eigene psychische Verfassung verschlechterte sich in vielen Fällen ebenfalls stark, sobald ihre Kinder erkrankten.

Oft bleibt das Syndrom unerkannt

Doch wenn das Phänomen tatsächlich echt ist, wie lässt sich dann erklären, dass die Störung gehäuft an vereinzelten Orten vorkommt? Elisabeth Hultcrantz glaubt, dass Kinder sicher auch andernorts das Resignationssyndrom entwickeln. Psychiater und Psychologen würden anfängliche Symptome allerdings wahrscheinlich nur selten damit in Verbindung bringen. So war es etwa Zufall, dass Katrin Glatz Brubakk von dem schwedischen Syndrom gehört hatte und daher Hultcrantz kontaktierte, als sie dem ersten apathischen Mädchen im Flüchtlingslager auf Lesbos begegnete. Hultcrantz findet es deshalb wichtig, die Krankheit bekannter zu machen.

Karl Sallin ist sich da nicht so sicher. Denn: Stimmt seine Theorie, könnte das Syndrom umso mehr Kinder betreffen, je sichtbarer es wird. Sallin erklärt, dass die physischen Symptome, die keine organische Ursache erkennen lassen, oft solche seien, die im jeweiligen kulturellen Zusammenhang akzeptiert werden. Ein Kind, das in einer Familie lebt, in der viele Mitglieder unter Kopfschmerzen leiden, würde höchstwahrscheinlich auch eher Kopfschmerz als funktionelles Symptom entwickeln und beispielsweise keine Verdauungsbeschwerden. Dies läge nicht daran, dass ein Kind sich bewusst dafür entscheiden würde, Kopfschmerzen zu bekommen. Vielmehr hätte es den Kopfschmerz unbewusst als ein legitimes Symptom wahrgenommen, um der Außenwelt sein Unwohlsein zu signalisieren, so Sallin.

Für das Resignationssyndrom würde dies Folgendes bedeuten: Kinder, die unter Bedingungen leben müssen, mit denen sie nicht umgehen können, könnten apathisch werden, wenn sie unterbewusst wissen, dass dies ein in ihrer Situation akzeptiertes Symptom ist. Je bekannter also wird, dass Asyl suchende Kinder, die Trauma und Stress ausgesetzt sind, das Resignationssymptom entwickeln, desto mehr Kinder befällt es womöglich. »Man muss sich die Frage stellen, ob das schwedische Gesundheitswesen die Krankheit erschaffen hat«, sagt Sallin.

Insgesamt können Forscher allerdings bislang bloß spekulieren, wie genau das Resignationssyndrom entsteht und warum es sich anschließend fast epidemieartig ausbreitet. Medizinische Studien und wissenschaftliche Literatur gibt es zu dem Thema kaum – obwohl schon vor 20 Jahren der erste Fall entdeckt wurde. Woran liegt das? Laut Hultcrantz ist das Problem teils ethischer Natur: Die Eltern der apathischen Kinder seien in einer Abhängigkeitssituation. Erst wenn die Familie einen positiven Beschluss von der Einwanderungsbehörde erhalten hätte, könne man sie fragen, ob man Untersuchungen für Forschungszwecke an ihren Kindern durchführen dürfe. Nur dauert die Apathie dann ja meist nicht mehr lange an. Die wenigsten Eltern seien generell dazu bereit, ihre Kinder der Forschung zur Verfügung zu stellen, sagt Sallin. Dass die Patienten über das ganze Land verteilt leben, erschwert es zusätzlich, genügend Probanden für eine Studie zusammenzutrommeln.

Einen Mangel an Forschungsideen gibt es jedoch nicht. Sallin schlug in einer 2016 erschienenen wissenschaftlichen Veröffentlichung vor, zu untersuchen, ob Benzodiazepine wirksam wären, um die Kinder aus der Apathie zu holen. Dabei handelt es sich um Angst lösende Pharmazeutika, die bei katatonischen Patienten Erfolge zeigen. Auch mit Hilfe der Elektrokonvulsionstherapie, bei der dem Gehirn unter Narkose sekundenlange Stromimpulse verabreicht werden, könnten sich vielleicht Erfolge erzielen lassen. Zudem würden Wissenschaftler gerne das Gehirn der betroffenen Kinder mit verschiedenen bildgebenden Verfahren untersuchen. Genau daran arbeiten Sallin und Hultcrantz derzeit. Über die Kinder, die in Nauru am Resignationssyndrom erkrankten, wird es hoffentlich bald mehr wissenschaftliches Material zu lesen geben.