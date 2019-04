Yoga und Meditation: Die Entschleunigung des Atems

»Die meisten führen die Atemübungen nicht lange genug aus. Ein paar Atemzüge reichen in der Regel nicht«

(Thomas Loew, Professor für Psychosomatik und Psychiatrie am Universitätsklinikum Regensburg)

Loew und sein Team beschäftigen sich seit vielen Jahren damit, wie man Patienten und gesunden Stressgeplagten mit der richtigen Atemtechnik helfen kann. Sie haben ein einfaches Rezept gefunden: vier Sekunden lang einatmen und sechs Sekunden lang ausatmen. Das ist der Takt, bei dem sie im EEG den stärksten Gleichklang von Atmung und Hirnaktivität beobachteten. Bei sechs Atemzügen pro Minute zeigt sich außerdem der Einfluss des Atems auf den Herzschlag am deutlichsten.

Die Übung ist denkbar simpel. Man braucht dazu keine besondere Disziplin, muss sich nicht erst wochen- oder monatelang im Meditieren üben. Die Entspannung setzt schon beim ersten Mal ein, selbst bei Anfängern. Eines kann man aber doch falsch machen: »Die meisten führen die Atemübungen nicht lange genug aus. Ein paar Atemzüge reichen in der Regel nicht«, erklärt der Psychiater und Psychotherapeut Thomas Loew. »Die besten Effekte erzielen Sie, wenn Sie mindestens elf Minuten durchhalten«, sei es während eines Meetings, beim Bahnfahren oder abends auf der Couch. Dann startet der Organismus eine Art Wartungsprogramm: Beim Umschalten auf den Parasympathikus setzen biologische Reparaturmechanismen ein, es werden Zellschäden behoben und Energiereserven bereitgestellt. Bei Mäusen entdeckten Forschende um den Biologen Kevin Yackle, der heute an der University of California arbeitet, sogar spezielle Nervenzellen im Hirnstamm, die sowohl den neuronalen Takt für die Atmung vorgaben als auch die Balance zwischen Ruhe und Anspannung steuerten – ein weiterer Hinweis auf die engen biologischen Bande zwischen Atmung und Stressempfinden.

Wer regelmäßig seine Atemfrequenz von den üblichen zwölf Zügen pro Minute auf sechs halbiert, kann noch andere Leiden lindern. Studien der vergangenen Jahre zeigten, dass entschleunigtes Atmen neben Stress auch Bluthochdruck und Schmerzen mindert. Patienten mit Schlafstörungen kommen auf diese Weise schneller zur Ruhe, und Frauen in den Wechseljahren beugen damit weiteren Hitzewallungen vor. Atemtechniken ersetzen keine etablierten Behandlungsmethoden, können sie aber ergänzen und Betroffenen das Gefühl geben, etwas tun zu können.

Von längeren Atempausen hält der Psychiater Thomas Loew hingegen nichts: »Luft anhalten bedeutet Stress.« Eine solche Technik, das so genannte holotrope Atmen, entwickelte der tschechische Psychiater Stanislav Grof in den 1970er Jahren – als Alternative zum LSD-Trip und als mögliches Heilmittel für psychische Störungen. Begleitet von ekstatischen Trommelklängen soll sich dabei die Atmung bis zur Hyperventilation beschleunigen und vertiefen, um einen veränderten Bewusstseinszustand hervorzurufen. Doch die Wirkung ist umstritten. Beim holotropen Atmen sinkt der Kohlendioxidgehalt des Bluts, und die Gefäße verengen sich, wodurch dem Körper paradoxerweise weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Nach etwa 30 Minuten treten intensive angenehme, aber auch unangenehme Gefühle auf. Weil zugleich der pH-Wert des Bluts steigt, können auch Schwindel, Krämpfe, Ohnmacht und andere unerwünschte Nebenwirkungen folgen. Nicht alles, was natürlich ist, wirkt auf sanfte Weise.

Umgekehrt ist das Atmen, behutsam angewendet, ein überraschend kraftvolles Werkzeug. Vilas Turske gibt diese Erfahrung heute an seine Yogaschüler und -schülerinnen weiter. Als ich ihn für die Recherche in einem idyllischen Ort nahe Berlin besuche, lässt er mich im Schneidersitz auf dem Boden Platz nehmen. Mit ruhiger Stimme leitet er an: »Wir beobachten uns, wie wir einatmen, wie nach der Einatmung eine kleine Stille entsteht. Wie wir ausatmen und wie nach der Ausatmung eine kleine Stille entsteht. Wir atmen ein, aus dem Rücken über die Seiten nach vorn, die Bauchdecke hebt sich. Wir atmen aus, die Bauchdecke senkt sich.« Vilas legt Wert darauf, den Atem nicht zu stark zu kontrollieren, sondern vor allem zu beobachten.

Anfangs fällt es mir schwer, seine Anweisungen umzusetzen. Nach einigen Minuten spüre ich, was er meint. Als ich die Augen wieder öffne, lächelt er: »Ich sehe, es hat etwas mit dir gemacht.« Ich fühle mich angenehm entspannt, ein wenig schläfrig. Es könnte mein erster Schritt in ein entschleunigtes Leben gewesen sein.