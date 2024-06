Quantenmechanik: Die Zeit könnte eine Illusion der Quantenphysik sein

Wie das Ablesen einer Uhr, nur mit Verschränkung

Die Idee des Page-Wootters-Formalismus ist in ihren Grundzügen einfach: Anstatt ein System, wie einen auf einer schiefen Ebene hinabrollenden Ball, für sich allein zu betrachten, zieht man ein zweites Referenzsystem hinzu – etwa ein Pendel. Man kann die Position des Balls zu den Pendelbewegungen in Beziehung setzen und somit die Bahn des Balls ganz ohne eine Größe namens Zeit beschreiben. Page und Wootters trieben diese Idee aber auf die Spitze: In ihrer Theorie gibt es überhaupt keine Zeit, sondern nur verschiedene physikalische Systeme, die auf quantenphysikalische Weise miteinander verbunden (verschränkt) sind und sich relativ zueinander verändern. Die Rolle der Zeit nimmt also ein Referenzsystem ein, das die Physiker als »Uhr« bezeichnen und das mit anderen physikalischen Systemen verschränkt ist.

Diese Interpretation der Zeit scheint auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu abwegig, doch tatsächlich ergeben sich daraus seltsame Konsequenzen. Zum Beispiel würde es bedeuten, dass ein System, das mit keinem anderen verschränkt ist, für immer unverändert bleibt. Sprich: Für ein solches System vergeht keine Zeit. Das gilt zum Beispiel für das Universum. Da dieses als Ganzes alles umfasst, lässt es sich durch eine statische, unveränderliche Wellenfunktion beschreiben. Möchte man nun die zeitliche Veränderung eines Systems innerhalb des Universums beschreiben, muss man zunächst das Referenzsystem messen (die Uhr auslesen) und erst dann das damit verschränkte System. Die konkrete Berechnung entspricht einer bedingten Wahrscheinlichkeit: Unter der Voraussetzung, dass die Uhr einen bestimmten Wert anzeigt, lässt sich der Zustand des Systems vorhersagen.

Den Page-Wootters-Formalismus vollständig in die Quantentheorie zu integrieren, erweist sich als äußerst schwierig. Doch in den 40 Jahren nach seiner Entstehung haben die Fachleute Fortschritte gemacht – wenn auch langsam. Nun haben sich Verrucchi und ihre Kollegen ein konkretes Beispiel angeschaut: Sie haben zwei verschränkte Quantensysteme untersucht, um zu prüfen, ob der Page-Wootters-Formalismus auch wirklich ihren zeitlichen Verlauf korrekt beschreibt. Die Forschenden haben dabei insbesondere analysiert, ob der Formalismus außerdem die richtigen Vorhersagen im Makroskopischen liefert; also in einem Bereich, bei dem die Quanteneffekte vernachlässigbar sind.