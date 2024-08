Domestikation: Gehirn von Hunden ist außergewöhnlich normal

Seitdem sich Wölfe bei uns Menschen eingerichtet haben, müssen sie sich um viel weniger selbst kümmern als noch ihre wilden Vorfahren: Fresschen, Partnerwahl, Gefahrenabwehr, für all das ist meist gesorgt. Im Zuge dessen soll ihr Gehirn sukzessive geschrumpft sein. Der Selektionsdruck, der ihren wölfischen Verwandten abverlangte, immer auf Habacht zu sein, ließ nach – und mit ihm die Notwendigkeit für ein energetisch kostspieliges Gehirn.

Ähnliches hat man auch bei anderen Haustieren beobachtet. Doch László Zsolt Garamszegi vom Zentrum für Umweltforschung im ungarischen Vácrátót und Niclas Kolm von der Universität Stockholm zweifeln an der Richtigkeit dieser Hypothese. In einer neuen Publikation im Fachblatt »Biology Letters« schreiben sie dazu: Wäre die Domestikation wirklich ein so starker Faktor wie behauptet, müsste der Haushund in der Gehirngrößenstatistik deutlich herausstechen. Das tut er jedoch nicht.

Zwar ist sein Gehirn in der Tat merklich kleiner ist als das eines heutigen Wolfes (mehr als 24 Prozent laut den Autoren der Studie). Doch Berechnungen zeigten, dass das Gehirnvolumen des Haushunds ungefähr dem entspricht, was man von einem Tier seiner Körpergröße erwarten würde, wenn man, wie die beiden Forscher, dafür den Vergleich mit 25 anderen Mitgliedern der Hundefamilie (Canidae) zu Grunde legt.