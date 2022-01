Eine Portion Forschung: Umami, die Essenz des würzigen Geschmacks

Schmecken ermöglicht Genuss. Zu den klassischen Grundgeschmacksrichtungen zählen süß, sauer, salzig und bitter. Doch im Jahr 1908 entdeckte der Chemiker Kikunae Ikeda von der Kaiserlichen Universität Tokio, dass Mononatriumglutamat für einen Geschmack verantwortlich ist, der sich von den vieren unterscheidet. Ikeda fand die verantwortliche Verbindung in der Kombu-Alge, nannte sie umami – »lecker« auf Japanisch – und ließ sie patentieren. Schon ein Jahr später wurde Mononatriumglutamat unter dem Markennamen Aji-No-Moto vermarktet, was so viel bedeutet wie »die Essenz des Geschmacks«.

Im Westen hat das kaum jemand beachtet. Erst als Molekularbiologen die entsprechenden Rezeptoren fast ein Jahrhundert später entdeckten, änderte sich das. In der Zwischenzeit jedoch erlangte Mononatriumglutamat, auch bekannt als Zusatzstoff E621, einen wahrlich schlechten Ruf. Zu Unrecht. Denn auch wenn die meisten es nicht wissen: Umami ist weit verbreitet.

Umami steckt in Pilzen, spanischem Schinken, Parmesankäse und kurioserweise in Muttermilch. Es ist der typische Geschmack von Fleisch- und Fischextrakten, weshalb Rind-, Schweine- und Lammfleisch bei der Bevölkerung so beliebt sind, und von Sojasoße.

Das angebliche »Chinarestaurant-Syndrom« gibt es so nicht

Warum also ist umami in Verruf geraten? Grund ist ein Brief, der womöglich nicht einmal ernst gemeint, sondern ein Scherz unter Medizinern war. ​​Der Brief, veröffentlicht im »New England Journal of Medicine« unter der Überschrift »Monosodium Glutamate and the Chinese-Restaurant-Syndrom«, war nur wenige Absätze lang. »Seit einigen Jahren, seit ich in diesem Land bin, erlebe ich ein seltsames Syndrom, wenn ich in einem chinesischen Restaurant gegessen habe«, schrieb der Verfasser, ein Robert Ho Man Kwok. Zu dem Symptomen zählten »Taubheitsgefühl im Nacken, das allmählich in beide Arme und den Rücken ausstrahlt, allgemeine Schwäche und Herzklopfen«. Er spekulierte, das Natrium im Essens, etwas in der Sojasoße oder im Kochwein könnte die Ursache sein. Oder es liege am Mononatriumglutamat, »das in chinesischen Restaurants in großem Umfang zum Würzen verwendet wird«.