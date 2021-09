Energiewende: China bereitet Test eines Thoriumreaktors vor

Exklusive Übersetzung aus

Forschende sind begeistert von einem experimentellen Kernreaktor, der Thorium als Brennstoff verwendet und demnächst in China getestet werden soll. Obwohl das radioaktive Element schon früher in Reaktoren erprobt wurde, hat China nach Ansicht von Experten als erstes Land eine Chance, die Technologie zu kommerzialisieren.

Der Reaktor ist insofern ungewöhnlich, als dass in seinem Inneren geschmolzene Salze an Stelle von Wasser zirkulieren. Er hat das Potenzial, Kernenergie zu erzeugen, die relativ sicher und billig ist, und gleichzeitig eine viel geringere Menge an sehr langlebigen radioaktiven Abfällen zu produzieren als herkömmliche Reaktoren.

Der Bau des experimentellen Thoriumreaktors in Wuwei, am Rande der Wüste Gobi, sollte bis Ende August abgeschlossen sein, und der Probelauf ist nach Angaben der Regierung der Provinz Gansu für diesen Monat geplant. Ein Update wird mit Spannung erwartet.

Der Thorium-Testreaktor ist für zwei Megawatt thermischer Energie ausgelegt

Thorium ist ein schwach radioaktives, silbriges Metall, das in der Natur in Gesteinen vorkommt und derzeit kaum industriell genutzt wird. Es ist ein Abfallprodukt der wachsenden Bergbauindustrie für Seltene Erden in China und stellt daher eine attraktive Alternative zu importiertem Uran dar, sagen Forscherinnen und Forscher.

»Thorium ist viel reichlicher vorhanden als Uran und wäre daher eine sehr nützliche Technologie für die nächsten 50 oder 100 Jahre, wenn die Uranreserven zur Neige gehen«

(Lyndon Edwards, Nuklearingenieur)

»Thorium ist viel reichlicher vorhanden als Uran, deshalb wäre die entsprechende Nutzung eine sehr nützliche Technologie für die nächsten 50 oder 100 Jahre, wenn die Uranreserven zur Neige gehen«, sagt Lyndon Edwards, Nuklearingenieur bei der Australian Nuclear Science and Technology Organisation in Sydney. Aber es werde viele Jahrzehnte dauern, bis die Technologie realisiert ist, also müssten wir jetzt damit beginnen, fügt er hinzu.