Ernährung: Dunkle Seite der Erdhörnchen enthüllt

Kalifornische Ziesel (Otospermophilus beecheyi) aus der Unterfamilie der Ziesel gelten in der Regel als possierliche Nagetiere, die sich die Backen mit allerlei Sämereien und anderem Pflanzenmaterial vollstopfen. Nur gelegentlich bereichern sie ihren Speiseplan um Insekten oder Eier. Doch eine Studie der Biologin Jennifer Smith von der University of California in Davis und ihres Teams räumt mit dieser Sicht auf: Zu ihrer eigenen Überraschung beobachteten die Wissenschaftler einen intensiven Jagdtrieb und ausgeprägt karnivores Verhalten der Tiere.

Die Arbeitsgruppe führt seit 2012 eine Langzeit-Beobachtungsstudie an den Zieseln durch, die in einem Park im kalifornischen Contra Costa County leben. Doch erst 2024 bemerkten daran beteiligte Studenten das außergewöhnliche Verhalten. Sie berichteten dies an Smith, die das zuerst nicht glauben wollte, sich dann jedoch von einer Videoaufnahme überzeugen ließ. Die Ziesel suchten, jagten und töteten schließlich die Wühlmäuse und fraßen sie am Ende auf. Nach diesen Augen öffnenden Bildern stellte die Arbeitsgruppe das Verhalten regelmäßig fest.

Fotos, Videos und direkte Sichtungen durch die Forscher belegten, dass die lokalen Ziesel unabhängig von Alter oder Geschlecht den Wühlmäusen nachstellten und sie verzehrten: ein Verhalten, das sie zwischen dem 10. Juni und 30. Juli 2024 nachweisen konnten. Am intensivsten wurden die Wühlmäuse in den beiden ersten Juliwochen bejagt. Zu dieser Zeit erreichte deren Bestand einen Höhepunkt, weil der Mäusenachwuchs das Nest verließ, wie Daten der Naturbeobachtungsplattform iNaturalist nahelegen.