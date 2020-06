Aliens: Vorsorgen für den Erstkontakt

Noch genießt die Exosoziologie einen Exotenstatus. Ein verwandtes Feld ist die »Astrosoziologie«: eine Disziplin, die der amerikanische Soziologe Jim Pass mit seinem »Astrosociology Research Institute« (ARI) vertritt. Das Erkenntnisinteresse ist dort aber ein anderes. Es geht darum, wie sich die Menschheit durch die Raumfahrt entwickelt. Auf seiner Website schreibt Pass, er habe die Disziplin der Astrosoziologie 2004 ins Leben gerufen, »um eine Lücke in den Gesellschaftswissenschaften zu füllen, die fast so groß wie das Vakuum des Weltalls zu sein schien«. In seinem Institut forscht und lehrt allerdings niemand, sondern es vernetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen.

»Man weiß aktuell nicht, ob es überhaupt ein ›intelligentes Leben‹ außerhalb unseres Planeten gibt und ob es sich lohnt, in die Forschung zu investieren« (Johanna Groß, Soziologin, Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen)

In Deutschland tut sich die Fachwelt schwer, eine klare Haltung zur Exosoziologie zu finden. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) verweist auf Anfrage an Michael Schetsche zurück – er kenne sich mit den Fragestellungen besser aus. Johanna Groß, Vorstandsmitglied im Berufsverband deutscher Soziologinnen und Soziologen (BDS), antwortet per E-Mail: »Wenn man vom Grundsatz und der Zielrichtung ausgehen würde, dass unerforschte Gesellschaften und/oder ein intelligentes Leben … existieren würden, ist es sicherlich interessant, sich mit Exosoziologie … auseinanderzusetzen«, schreibt Groß, die an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen eine Professur innehat. Den (noch) fehlenden Kontakt zu Außerirdischen sieht Groß als größtes Risiko des Fachbereichs: »Man weiß aktuell nicht, ob es überhaupt ein ›intelligentes Leben‹ außerhalb unseres Planeten gibt und ob es sich lohnt, in die Forschung zu investieren.« Der Fokus sei daher »sehr spekulativ«. Dennoch sieht sie auch positive Aspekte: »Aus meiner Sicht kann ein möglicher Gewinn dieser Forschungsrichtung darin bestehen, sich über Best- und Worst-Case-Szenarien mit gesellschaftlichen sowie individuellen Denk- und Verhaltensmustern auseinanderzusetzen«, schreibt die Soziologieprofessorin.

Erstkontakt als Lehrinhalt

Derweil sind Michael Schetsche und Andreas Anton nicht mehr die Einzigen, die sich dezidiert mit Exosoziologie beschäftigen. Der Neueste im Bunde heißt Fabian Fries. Der Mitarbeiter am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hält in diesem Semester erstmals ein Seminar mit dem Titel »Alien Attack?! – Die Gesellschaft der Außerirdischen«.

Die Resonanz sei ausgesprochen gut, sagt Fries. »Die Studierenden sind richtig angefixt.« Fries sagt von sich selbst, er befasse sich bevorzugt mit randständigen Forschungsthemen. Als 2012 ein großer Hype um das Ende des Maya-Kalenders entstanden war, betrieb er Feldforschung für ein DFG-Projekt – und traf Weltuntergangsgläubige. Für sein aktuelles Seminar greift der 37-Jährige nun auf Schetsches und Antons Lehrbuch zurück. Er teilt deren eher pessimistische Grundhaltung. »Wenn wir aus der Menschheitsgeschichte eines gelernt haben«, sagt er, »dann, dass bei einem asymmetrischen Kulturkontakt die schwächere Seite immer den Kürzeren gezogen hat.«

Michael Schetsche möchte trotzdem nicht als Miesepeter missverstanden werden. »Ich habe durchaus Hoffnung«, sagt er. »Wenn es wirklich überlegene Lebensformen sind, auf die wir treffen, dann können diese vielleicht schon auf Erfahrungen mit anderen Erstkontakten zurückgreifen.« Vielleicht würden die Aliens dann die Atomrakete, die ein nervöser Menschengeneral ins All schickt, mit ihren hoch entwickelten Waffen sofort zerstören. Oder gleich die ganze Erde. Aber das weiß man eben erst, wenn es wirklich passiert.