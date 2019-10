Kalkriese: War es Varus?

Der Park des Museums Kalkriese ist ein schöner, friedvoller Ort. Auf diesem Gelände machte ein pensionierter britischer Offizier und Sondengeher in den Jahren 1987/88 einige spektakuläre Funde aus der Römerzeit – unter anderem Schleuderbleie, also Wurfgeschosse römischer Legionäre. 1989 begannen die wissenschaftlichen Ausgrabungen. Heute besuchen hier im Schnitt jährlich bis zu 100 000 Interessierte ein 2002 eröffnetes, ebenso unaufgeregtes wie ansprechendes Museum, schlendern durch einen nicht besonders finsteren so genannten Germanenwald auf gemütlichen »Germanenpfaden« an Schautafeln vorbei, die antike Ereignisse und moderne Forschung zugleich erläutern. Am Rand des Wäldchens verläuft der »Weg der Römer«, auf dem seinerzeit Varus und seine Legionen herangerückt sein sollen. Sanft fällt dort der Hügel Richtung Norden ab zum Großen Moor hin, wo damals die letzten Reste ebendieser Legionen wohl ihr grausames Ende fanden. Das muss hinter dem Hochseilgarten geschehen sein, dem Freizeitangebot am Rand der archäologischen Ausgrabungsstätte.

In dieser norddeutschen Idylle also, so heißt es, hat vor gut 2000 Jahren ein vereintes Germanenheer unter der Führung des Cheruskerfürsten Arminius aus einem Hinterhalt anstürmend drei römische Legionen vernichtend geschlagen, ja geradezu massakriert. Oder war es vielleicht doch ganz anders? Zwar geht ein Großteil der deutschen Altertumsforscher heute davon aus, dass dieses Fleckchen Erde im Osnabrücker Land einer der Schauplätze jenes Geschehens war, das inzwischen von Archäologen und Historikern meist als Varuskatastrophe oder Varusereignis bezeichnet wird. Doch bisher fehlt ein endgültiger Beweis. »Es gibt auch nach 30 Jahren noch viele unbeantwortete Fragen«, sagt Joseph Rottmann, der von Anfang an dabei ist – zunächst als Kulturdezernent beim Landkreis Osnabrück, danach als Geschäftsführer der »Varusschlacht im Osnabrücker Land gGmbH«, der Betreiberin von Museum und Park.