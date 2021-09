Fitnesstools: Was die »Laufmaus« wirklich bringt

»Damit würde ich mich nicht an die Öffentlichkeit trauen. Die Daten sind nicht systematisch aufbereitet, und es gibt keine belastbare statistische Analyse«, sagt René Schwesig, Leiter des Forschungslabors für Experimentelle Orthopädie und Sportmedizin am Universitätsklinikum Halle. Die Behauptungen, die die Entwickler aufstellen, hält er für gewagt. Der Sportwissenschaftler führt in seinem Labor ähnliche Analysen durch, etwa bei Profisportlern. »Da gibt es verschiedene Kriterien, zum Beispiel: Wie setzt jemand den Fuß auf, wie rollt er ab, wie hält er den Oberkörper, wie ausgeprägt sind Kniehub und Schwungphase?« Die richtige Haltung der Hand – »gerade und offen« – gehöre zwar auch dazu. Das sei aber eine der letzten Stellschrauben, an denen er drehen würde.

»Vielleicht haben wir da was verpasst?«

Biomechaniker Dieter Rosenbaum sieht das ähnlich. Auch er hat nie zuvor von der Laufmaus gehört. Am Institut für Experimentelle Muskuloskelettale Medizin der Universitätsklinik Münster hat er viele Gang- und Laufanalysen durchgeführt, war auch in der Schuhsportforschung tätig. Seit Anfang 2021 ist er in Rente. »Wir haben uns nie groß mit der Handhaltung auseinandergesetzt«, sagt er. »Vielleicht haben wir da was verpasst?«

Wer sich durch die Homepage klickt, findet zahlreiche begeisterte Stimmen. Von mehr Leichtigkeit und neuen Bestzeiten ist die Rede. Zu den Fans zählen nicht nur Hobbyläufer, sondern beispielsweise auch Leichtathleten der LG Olympia Dortmund. Selbst hartnäckige Schmerzen etwa im Rücken oder in der Achillessehne soll die Laufmaus lindern. Wie kann das sein?

»Bringt man die Hand mit Hilfe der Laufmaus in eine pistolenartige Stellung, setzt eine mechanische Funktionskette ein«, sagt Geschäftsführer Rutemöller. Was er skizziert, lässt sich zum Teil am eigenen Körper nachvollziehen: Zeigt der Zeigefinder nach vorn und der Daumen nach oben, dreht man den Handrücken automatisch nach außen, der Unterarm dreht mit. Schwingt man den Arm nun – wie von Lauftrainern empfohlen – seitlich am Körper entlang, rückt der Ellenbogen näher an den Körper heran, der Oberarm rotiert leicht nach außen.