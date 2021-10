Kriminaltechnik: Warum Handschriften so schwer zu fälschen sind

© mit frdl. Gen. von Benedikt Armbruster, Hessisches Landeskriminalamt (Ausschnitt) Verändertes Schriftbild auf einer Überweisung | Die Ziffer 8 wurde offenbar nachträglich ergänzt: Verglichen mit den übrigen Buchstaben und Zahlen neigt sie weniger nach rechts und wirkt weniger flüssig und schwungvoll geschrieben.

»So konnten wir beispielsweise schon einmal einen Täter überführen, der einen Erpresserbrief verfasst, aber offenbar auf einem vorherigen Blockblatt seine Telefonnummer notiert hatte. Die Durchdruckspur führte die Ermittler direkt zu ihm«, erzählt Armbruster. Die strahlentechnische Untersuchung arbeitet mit Lumineszenzen. Unter speziellem Licht sind zum Beispiel Unterschiede in der Tinte sichtbar, etwa wenn auf einem Scheck mit einem anderen Stift ein paar Nullen hinzugefügt wurden. Außerdem werden kleinste Schriftmerkmale erkennbar, beispielsweise Vor- und Rückschläge – winzige Überbleibsel einer Handbewegung.

»Ein Merkmal für sich ist im Grunde bedeutungslos. Was zählt, ist das Gesamtbild, das sich bei der Analyse ergibt«

(Benedikt Armbruster, Schriftsachverständiger)

Erst dann beginnt die eigentliche schriftvergleichende Untersuchung. Der Sachverständige schaut sich dabei das Schriftbild ganz genau an: Ist die Schrift nach links oder rechts gekippt? Wie hoch und wie breit fallen die Buchstaben aus? Wie groß ist der Abstand zwischen den Wörtern? Wurde das große »I« von oben nach unten oder von unten nach oben gezeichnet? In welchem Winkel stehen die Linien zueinander? Welche Lettern sind miteinander verbunden, welche nicht? Verlaufen die Zeilen gerade, oder steigen sie leicht an? Wie wurde der Platz auf dem Papier genutzt?

Besonders aufschlussreich sind persönliche Eigenheiten, die selten vorkommen: etwa ein charakteristischer Schnörkel am Buchstaben »S«, der von der Standardschrift abweicht, die wir in der Schule lernen. »Ein Merkmal für sich ist im Grunde bedeutungslos. Was zählt, ist das Gesamtbild, das sich bei der Analyse ergibt«, stellt Benedikt Armbruster klar. Auf dieser Grundlage fertigen er und seine Kollegen Gutachten an, die sie zusätzlich mit einer Wahrscheinlichkeitsangabe versehen: Wie sicher stammen die Texte vom selben Verfasser – oder eben nicht?

Forscher um Jodi Sita von der Australian Catholic University überprüften 2002, wie oft Experten dabei wirklich richtigliegen. Um geeignetes Untersuchungsmaterial herzustellen, gaben zehn Personen über zwölf Monate immer wieder Proben ihrer eigenen Unterschrift ab. Davon wurden drei nach dem Zufallsprinzip ausgesucht. 25 Freiwillige sollten nun versuchen, die Signaturen dieser zehn Personen zu fälschen. Sie hatten unbegrenzt Zeit zum Üben und gaben am Ende jeweils zwei Exemplare ab – unter anderem die, die ihnen ihrer Meinung nach am besten gelungen war.