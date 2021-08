Fusionsforschung: Laserfusion feiert Beinahedurchbruch

Die National Ignition Facility (NIF) der USA vermeldet einen wichtigen Erfolg bei ihren Versuchen, mit Kernfusion Energie zu gewinnen: Erstmals setzte das Experiment rund 70 Prozent der Energie frei, die man vorher aufwenden muss, um den Vorgang in Gang zu setzen. Über Jahre hinweg hatten die Experimentatoren gerade einmal drei Prozent der eingesetzten Energie zurückerhalten. Insofern handelt es sich bei dem jetzt Erreichten um einen »Meilenstein der Fusionsforschung«, sagt etwa Laserfusionsexperte Markus Roth von der TU Darmstadt, der am Bau des Lasers mitgearbeitet hat.

Ziel der Forschung ist es natürlich, am Ende mehr Energie zu erhalten, als zu Beginn hineingesteckt wurde. Seit Langem sehnen die Forscherinnen und Forscher der NIF darum den Break-even-Point herbei, jenen Punkt, an dem sich Energieeinsatz und -ertrag genau die Waage halten. Diesem Punkt kamen sie bei dem Durchlauf am 8. August 2021 näher denn je zuvor: Den 1,9 Megajoule für den Laser standen 1,3 Megajoule freigesetzter Energie gegenüber.

An der NIF, die das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Livermore, Kalifornien, betreibt, werden die Hitze und der Druck, die zur Kernverschmelzung notwendig sind, durch einen hochenergetischen und ultrakurzen Laserblitz erzeugt. Der Treibstoff, ein Gemisch aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium, wird dazu im Zentrum der Vorrichtung in einer etwa zwei Millimeter großen Kapsel eingeschlossen, die ihrerseits in einem ein Zentimeter großen Zylinder aus Gold sitzt. Insgesamt 192 einzelne Laserstrahlen konzentrieren für 20 milliardstel Sekunden ihr Licht auf das Gold, das verdampft und Röntgenstrahlen ins Zentrum der Kapsel schleudert, die wiederum die Kapsel so weit komprimieren und aufheizen, dass die Atomkerne des Wasserstoffs darin verschmelzen.