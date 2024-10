Fitness: Pausen beim Spazierengehen lohnen sich

Wer bei einem Spaziergang seinen Kalorienverbrauch maximieren möchte, sollte zwischendurch Pausen einlegen. Diesen Tipp gibt ein Forschungsteam um den Physiologen Francesco Luciano von der Universität Mailand. Die Wissenschaftler fanden in einer Studie heraus, dass Menschen beim Gehen oder Treppensteigen 20 bis 60 Prozent mehr Sauerstoff benötigen, wenn sie alle 30 Sekunden kurz pausierten, als wenn sie die Bewegung über die gleiche Strecke kontinuierlich durchführten. Die Ergebnisse hat die Gruppe im Fachmagazin »Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences« veröffentlicht.

»Das ist wie bei einem Auto, das auf den ersten Kilometern mehr Kraftstoff verbraucht als danach«, erklärte Erstautor Francesco Luciano gegenüber dem britischen »Guardian«. Das habe damit zu tun, dass eine länger andauernde Bewegung mit der Zeit effizienter werde – die Herzfrequenz passe sich an und der Stoffwechsel erreiche einen Gleichgewichtszustand. Viele Schätzungen des Energiebedarfs beim Gehen beruhen jedoch auf Daten von Personen, die in einem metabolischen Dauerzustand trainieren.

Um mehr über den tatsächlichen Energiebedarf bei Spaziergängen zu erfahren, rekrutierten die Wissenschaftler zehn gesunde Freiwillige und ließen diese auf einem Treppensteiggerät und einem Laufband trainieren. Die Übungen umfassten drei verschiedene Geschwindigkeiten und dauerten zwischen zehn Sekunden und vier Minuten. Während der Trainingseinheiten zeichneten die Forscher auf, wie viel Sauerstoff jede Person dabei verbrauchte, und berechneten den Stoffwechselbedarf für die verschiedenen Strecken. Sie stellten fest, dass die Versuchspersonen zu Beginn eines jeden Spaziergangs mehr Energie benötigten, um in Gang zu kommen und den Körper aufzuwärmen, als zu einem späteren Zeitpunkt der Übung, als der Körper bereits in Bewegung war und effizienter arbeitete.