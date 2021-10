Geodynamik: Im Indischen Ozean ist ein riesiger Vulkan entstanden

Ebenfalls aufgezeichnet wurden mehr als 80 niederfrequente Erdbeben, die durch eine andere Ursache ausgelöst wurden: Sie entstanden durch eine flache, wahrscheinlich mit Tiefenwasser gefüllte Aushöhlung in der Erdkruste. Sie wurde regelmäßig geotektonisch durch Verwerfungen in der Nähe unter Druck gesetzt und in Schwingung gebracht, wodurch ebenfalls seismische Wellen entstanden.

Bis Mai 2019 gelangte hier zwischen 30- und 1000-mal mehr Magma an den Meeresboden als bislang für andere Ereignisse geschätzt wurde. »Das Volumen der Lava während des Mayotte-Ereignisses ist vergleichbar mit den Mengen, die bei Eruptionen and den größten vulkanischen Hotspots der Erde beobachtet wurden«, schreiben die Wissenschaftler. Zukünftig könnte es zu weiteren Ausbrüchen am neuen Vulkan kommen. Ausgeschlossen ist aber auch nicht, dass seine Caldera kollabiert oder sogar Vulkane auf Mayotte selbst ausbrechen. Ein neues Beobachtungszentrum in der Region soll die vulkanische Aktivität daher überwachen.