Göbekli Tepe: Das Dorf, in dem Jäger und Sammler wohnten

Sicher ist hingegen: Ungefähr um 8200 v. Chr. verließen die Menschen den bauchigen Berg. Ob sie sich in den umliegenden Tälern niederließen, um fortan Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, oder in eine andere Region weiterzogen, ist nicht bekannt. Noch nicht jedenfalls.

Göbekli Tepe ist nicht allein

Im Südosten der Türkei sind mehrere Fundplätze aus der Zeit des Göbekli Tepe bekannt. Einige davon ähneln den dortigen Steinkreisen. Zeugen sie von der Vorstellung eines männlichen Schöpfergottes?

Die Pfeilerkreise auf dem Göbekli Tepe sind weltberühmt, aber es sind nicht die einzigen Rundanlagen, in denen meterhohe Monolithe stehen. Im Gebiet um die türkische Stadt Şanlıurfa legten Archäologen weitere T-förmige Kalksteinstelen frei, bei denen teils auch Häuserreste im Erdreich schlummern. Doch diese Fundstätten, deren Relikte als Tepeler-Kultur bekannt sind, werfen mehr Fragen auf, als sie alte beantworten.

Das Rätselraten begann bereits im Jahr 1965. Damals fiel zwei Archäologiestudenten ein bizarrer Fund in die Hände. Ein Bauer hatte ihnen eine etwa 80 Zentimeter hohe Kalksteinskulptur übergeben. Die Figur glich einer T-Form, Gesichtszüge waren jedoch keine daran zu erkennen. So ähnelt das gesamte Stück eher einer Art Alien, an dem Erich von Däniken seine helle Freude hätte. Dass aber tatsächlich eine menschliche Gestalt gemeint ist, belegen die angewinkelten Arme, die an den Seiten zu erkennen sind. Vorne hält die Figur offenbar einen menschlichen Kopf in Händen, ihren Schoß bedeckt eine Art Tierfell. Darunter folgt ein großes Loch – dort, wo sich das Geschlechtsteil befinden könnte, das möglicherweise separat eingesetzt war.

Funde von großen T-Pfeilern wie auf dem Göbekli Tepe machten Archäologen erstmals in den 1980er Jahren. Anlass gab der Bau des Atatürk-Staudamms unweit von Şanlıurfa. Weil vorgeschichtliche Siedlungshügel unerforscht im Stauwasser zu versinken drohten, begann man zu graben. Ein Team um Harald Hauptmann von der Universität Heidelberg und dem Archäologischen Museum Şanlıurfa legte den Hügel von Nevalı Ҫori frei. Dort kamen monolithische T-Pfeiler zum Vorschein, die teils mit ähnlichen Reliefs dekoriert sind wie die auf dem Göbekli Tepe. Radiokarbondaten belegten, dass Nevalı Ҫori aus der Zeit zwischen 8800 und 7000 v. Chr. stammte. Die Fachwelt hielt das hohe Alter für völlig unglaubwürdig und stellte die Datierung fast einhellig in Frage.

Pfeiler und noch mehr Pfeiler

Spätestens mit der Entdeckung des Göbekli Tepe im Jahr 1994 war dann alle Skepsis verflogen. Inzwischen sind in der Provinz Şanlıurfa weitere Fundplätze hinzugekommen – Sefer Tepe, Hamzan Tepe und Karahan Tepe. Letztere Stätte liegt rund 35 Kilometer östlich vom Göbekli Tepe. Auf dem Karahan Tepe stecken geschätzte 250 T-Pfeiler im Boden, lediglich die Oberseite ragt aus der Erde. Das erklärt, warum die Fundplätze so lange unerforscht blieben: Man hielt die Steinsetzungen für Grabsteine islamischer Friedhöfe, die unter keinen Umständen hätten frei gelegt werden dürfen. Seit 2019 graben Archäologen der Universität Istanbul auf dem Karahan Tepe. Neben T-Monolithen entdeckten sie Hausreste, die wie auf dem Göbekli Tepe wohl Wildbeuter bewohnten – und einen Raum, in dem die Pfeiler direkt aus dem Felsen gehauen wurden. Über einer Wand lugt dort sogar ein menschlicher Kopf aus Stein hervor.

Der bislang jüngste Fund der Tepeler-Kultur kam in einem Dorf der Region ans Licht. In Sayburç hob 2011 ein Bewohner Erde für den Hausbau aus, als er auf eine Steinbank mit Reliefs stieß. Er verschwieg den Fund, bis ihn zehn Jahre später ein Nachbar bei den Behörden meldete. Mittlerweile arbeiten dort Archäologen, die auch prompt Steinkreise mit T-Pfeilern entdeckten. Das Felsrelief, das Eylem Özdoğan von der Universität Istanbul 2022 in der Fachzeitschrift »Antiquity« veröffentlichte, dürfte ungefähr 11 000 Jahre alt sein. Dargestellt ist ein Mann in Frontalansicht, der einen v-förmigen Halsschmuck trägt und mit einer Hand seinen Penis umfasst. Neben ihm sind zwei Raubkatzen abgebildet. Links von dieser Gruppe ist ebenfalls ein nackter Mann zu sehen, der etwas Längliches festhält. Er steht vor einem Stier, dessen Körper in zwei Ansichten wiedergegeben ist: den Kopf mit Hörnern von oben und den Rest von der Seite. Ein ganz ähnlicher Fund kam jüngst, im Oktober 2023, in Karahan Tepe ans Licht: eine kolossale Statue ebenfalls eines Mannes, der seinen Penis umgreift.

Ein Schöpfergott wie der ägyptische Min?

Was sollen dieses Bild und all die anderen Darstellungen sowie die T-Pfeiler bedeuten? Zweifelsfrei interpretieren lassen sie sich nicht, aber zumindest in Ansätzen erklären. Das Gesicht der Männerfigur von Sayburç in Vorderansicht ähnelt dem Kopf aus dem Raum vom Karahan Tepe. Den v-förmigen Halsschmuck kennen Experten von anderen Figuren aus dieser Zeit. Auch Statuen von Männer, die ihren Phallus umgreifen, sind überliefert; zum Beispiel die Kilisik-Skulptur oder der Neufund in Karahan Tepe. Es handelt sich also um eine typische Darstellungsweise. Und ihre Bedeutung? Naheliegend ist, dass es in irgendeiner Form um männliche Fruchtbarkeit geht. Welche Vorstellungen damals vor rund 11 000 Jahren vorherrschten, wird sich vielleicht nie genau sagen lassen, doch es gibt Vergleiche aus anderen Kulturen.

Im alten Ägypten etwa galt der Urgott Min als Schöpfer der Welt. Wie er sie erschaffen hatte? Er masturbierte, und aus seinem Samen erwuchs der gesamte Kosmos. Den Schöpfungsakt beschrieben die Ägypter mit den Worten: »Seine Hand war seine Gemahlin.« Vielleicht hingen die Menschen am Übergang zur Jungsteinzeit einer ähnlichen Vorstellung an – im Samen des Mannes würde das fertige Kind liegen, das er beim Geschlechtsakt lediglich zum Austragen in den Bauch der Frau transferiert.

Vielleicht stellt die frontale Gestalt von Sayburç also ebenfalls einen Schöpfergott dar? Ausgräberin Özdoğan vermutet etwas anderes. Das Bild zeige keine symbolischen Embleme, sondern erzählerische Szenen, weil die einzelnen Motive nebeneinander dargestellt sind. Doch die Bildteile greifen nicht ineinander, vielmehr sind es zwei getrennte Figurengruppen – die eine davon statisch, die andere dynamisch. Wo soll man bei dieser Geschichte zu lesen beginnen?

Mangels Inschriften wird es kaum möglich sein, solche Bilder je genau zu verstehen. Sicher ist aber: Die T-Pfeiler mit ihren Armen im Relief stellten menschenförmige Gestalten dar, genau genommen Männer, umgeben von einer wilden, männlich dominierten Tierwelt.

Joachim Willeitner ist Archäologe, Journalist und Sachbuchautor.