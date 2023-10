Phallusfigur und Wildschwein: Rund 12 000 Jahre alte Skulpturen in der Türkei entdeckt

ŞANLIURFA’DAN ADETA TARİH FIŞKIRIYOR



Göbeklitepe'nin ardından bir heykelde Karahantepe'de bulundu. Şanlıurfa'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Karahantepe'deki kazı çalışmalarında bir insan heykeli bulundu.

Nun haben türkische und deutsche Fachleute weitere Skulpturen der so genannten Tepeler-Kulturen entdeckt. In Karahan Tepe legten sie eine zirka 2,3 Meter hohe Steinfigur eines Mannes frei. Die nackte Figur, die womöglich als sitzend dargestellt sein soll, umgreift mit beiden Händen ihren Phallus. Finger und Rippen wurden mit tiefen Ritzlinien angegeben, um den Hals hebt sich eine Art V-förmiger Kragen ab. Ebenjenes Motiv ist auch von anderen Fundstücken gut bekannt wie beispielsweise vom so genannten Urfa-Mann, einer etwa 1,8 Meter hohen Sandsteinstatue, die 1993 bei Bauarbeiten nahe der Stadt Şanlıurfa entdeckt wurde.

In seiner aktuellen Nachricht erklärt das türkische Kulturministerium nicht, aus welcher Zeit genau die Neufunde stammen. Da die Fundplätze der Tepeler-Kulturen jedoch bis zu 12 000 Jahre alt sind und damit in die präkeramische Jungsteinzeit gehören, ist anzunehmen, dass auch die aktuellen Fundstücke in diese Epoche einzuordnen sind.

Tarihin Sıfır Noktasında Heyecan Yaratan Keşif



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; Karahantepe’de sürdürülen arkeolojik kazılarda gerçekçi bir insan heykeli ve Göbeklitepe’deki kazılarda yaban domuzu heykeli açığa çıkartıldı.



Detaylar⬇️https://t.co/cLt2AdPhFr pic.twitter.com/Kls7d9BCX6 — Aktüel Arkeoloji (@AktuelArkeoloji) September 30, 2023

In Göbekli Tepe stieß ein Team um Necmi Karul und Lee Clare vom Deutschen Archäologischen Institut ebenfalls auf Skulpturen. So fanden sie in einem der vier bisher frei gelegten Steinkreise – mindestens 16 solcher Rundanlagen schlummern noch im Boden – die lebensgroße Statue eines Keilers (Bilder gibt es hier). An der Figur dokumentierten die Ausgräber Spuren weißer, schwarzer und roter Farbe, etwa im zähnefletschenden Maul des Ebers. Es sei der erste Skulpturfund aus jener frühneolithischen Epoche, an dem sich noch Farbreste abzeichnen, wie das Ministerium für Kultur und Tourismus mitteilt.