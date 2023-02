Identität: Sind wir viele?

Straub sieht, ganz in Eriksons Tradition, die Herausforderung darin, die Veränderungen und widersprüchlichen Erfahrungen in verschiedenen Kontexten und Situationen irgendwie unter einen Hut zu bringen. »Wie gelingt es einer Person, ganz unterschiedliche Verfassungen, Rollen, Entwicklungsaufgaben miteinander zu vereinbaren? Diese Frage ist eines der Hauptprobleme in unserer Gesellschaft«, sagt Straub.

Wenn wir wechseln, dann eher zwischen Rollen oder Überzeugungssystemen als zwischen Identitäten, sagt der Psychologe. »Wenn ich höre, dass wir Identitäten wechseln, dann denke ich an die multiple Persönlichkeitsstörung.« Doch dabei handelt es sich um eine psychische Störung, bei der Menschen sehr schnell zwischen verschiedenen Persönlichkeiten hin und her wechseln. Befinden sie sich gerade in einem bestimmten Zustand, können sich Betroffene oft nicht daran erinnern, was die jeweils anderen Persönlichkeiten gesagt oder getan haben. Zwar könne sich auch bei gesunden Menschen die Identität wandeln. Aber wenn Veränderungen passieren, sei das ein meist langsamer und mühsamer Prozess. »Sich von Sachen lösen, die zur eigenen Identität gehören, kann sehr schwer sein«, sagt Straub.

Wechselt man also zwischen Rollen oder Identitäten? Bei einer sozialen Rolle handelt es sich per Definition um ein Set von erwarteten Verhaltensweisen, mit denen sich eine Person in einem bestimmten sozialen Kontext konfrontiert sieht. Die Erwartungen können sich je nach Kontext unterscheiden: Eine Person kann Mutter, Ärztin, Nachbarin und beste Freundin sein, und das alles an ein und demselben Tag.

Gibt es also eine Eltern-Identität und eine Ärztinnen-Identität, zwischen denen die Person wechseln kann? Existieren sie nur als Facetten, die in eine allumfassende Identität integriert sind? Oder handelt es sich doch eher um Rollen, die sie als Mutter, als Ärztin und Freundin spielt? Eine abschließende Antwort gibt es nicht, denn es handelt sich nur um Modelle und Konstrukte. Vielleicht ist das auch gar nicht entscheidend. Es könnte sein, dass die unterschiedlichen Begriffe eigentlich dasselbe meinen, nämlich die Vielschichtigkeit eines Menschen.

Wie man eine wechselnde Identität beobachtet

Wichtiger könnte vielmehr sein, wie ein solcher Wechsel vor sich geht. Dieser Frage ist Miriam Koschate-Reis, Professorin für computergestützte Sozialpsychologie an der University of Exeter, mit ihrem Team nachgegangen. Koschate-Reis vertritt die Ansicht, dass jeder mehrere soziale Identitäten hat, die aber nicht immer gleichzeitig aktiv sind. Der Wechsel zwischen ihnen funktioniere ähnlich wie der zwischen Aufgaben, schrieb sie 2022 zusammen mit ihrer Doktorandin Anna Zinn und weiteren Kollegen im »Journal of Experimental Social Psychology«. Man springe hin und her, doch wirklich gleichzeitig könne man weder mehrere Aufgaben bearbeiten noch mehrere Identitäten ausleben.

Zu untersuchen, ob und wie ein solcher Wechsel stattfindet, ist sehr schwierig. »Wir gehen davon aus, dass solche Identitätswechsel sehr schnell und unbewusst geschehen«, sagt Miriam Koschate-Reis. Um diese Vorgänge sichtbar zu machen, verwendeten die Forschenden indirekte Messmethoden wie den Impliziten Assoziationstest (IAT). Dabei handelt es sich um ein Messverfahren aus der Sozialpsychologie, entwickelt Ende der 1990er Jahre, das unbewusste Einstellungen erfassen soll. Vereinfacht gesagt misst der Test anhand von Reaktionszeiten, wie stark zwei Konzepte im Gedächtnis einer Person assoziiert sind, zum Beispiel das Wort »Kompetenz« mit dem Bild eines Mannes oder einer Frau. Je schneller die Reaktion, desto enger die Verbindung, und das lässt Rückschlüsse auf die unbewusste Einstellung gegenüber Männern und Frauen zu.