Cassini-Mission: Jupiter liefert Hinweise auf Dunkle Materie

Die Suche nach der unsichtbaren Substanz

Was genau Dunkle Materie ist, weiß bisher niemand. Es gibt mehrere Hinweise auf ihre Existenz, wenn man beispielsweise die Bewegungen von Galaxien betrachtet. Die Sternensysteme in den äußeren Bereichen von Spiralgalaxien bewegen sich deutlich schneller, als es theoretische Modelle vorhersagen. Es scheint so, als umfassten diese Galaxien mehr Masse, als sichtbar ist. Diese fehlende Masse ist als »Dunkle Materie« bekannt: eine Substanz, die nur über die Schwerkraft wechselwirkt und sonst weitgehend unsichtbar ist.

Da Jupiter der schwerste Planet unseres Sonnensystems ist, sollte er die meiste Dunkle Materie um sich herum ansammeln. Deswegen widmeten sich Leane und Blanco den Atmosphärendaten dieses Gasriesen. Damit Dunkle Materie protonierten Wasserstoff erzeugt, muss sie die Moleküle in der oberen Atmosphäre (Ionosphäre) des Planeten ionisieren. Dies kann entweder durch direkte Stöße oder über Umwege geschehen, da Dunkle Materie keine elektromagnetische Ladung besitzt. Wie die beiden Forscher beschreiben, könnte Dunkle Materie beispielsweise in andere Teilchen zerfallen (solche Szenarien lassen einige Dunkle-Materie-Theorien zu), die daraufhin mit den Molekülen in der Jupiteratmosphäre in Wechselwirkung treten und damit protonischen Wasserstoff erzeugen. Leane und Blanco konnten erstmals zeigen, dass protonischer Wasserstoff in planetaren Atmosphären als Nachweis von Dunkler Materie dienen kann.