Globale Erwärmung: Hitzewelle ohne Klimawandel »extrem unwahrscheinlich«

Um die 800 vorzeitige Todesfälle könnte die Hitze in England ausgelöst haben. Länder, die historisch so wenig Erfahrung mit extremer Hitze haben wie Großbritannien, aber auch Deutschland, müssen daher besonders schnell lernen, wie sie ihre Bürgerinnen vor deren Effekten schützen. »Hitzewellen sind die tödlichsten Wetterextreme in Europa, sie bringen tausenden Menschen jedes Jahr einen vorzeitigen Tod«, sagt Roop Singh vom Klimazentrum des Roten Kreuzes in Den Haag. »Viele dieser Todesfälle sind vermeidbar, wenn angemessene Anpassungspläne in Kraft sind.« Dazu gehören zum Beispiel soziale Dienste für allein lebende alte Menschen, wie es in Frankreich schon organisiert ist, sowie zentrale Räume, in denen sich Betroffene abkühlen können. Besonders gesundheitsschädlich ist dabei die Hitze in der Nacht, die einen erholsamen Schlaf stört.

First real-time estimation of potential health impacts of #heatwaves: 844 excess deaths expected in England&Wales on Mon18-Tue19 July. Detailed mapping of excess mortality using small-area risk and forecasted temperatures. See thread below for details pic.twitter.com/kjKcWfepWg — Antonio Gasparrini (@AGasparrini75) July 19, 2022

In Großbritannien hatte das Met Office wie andere Wetterdienste die Hitzewelle viele Tage im Voraus kommen sehen. Sechs Tage lang schon galt die Warnstufe Orange, bevor die Behörde zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Warnstufe Rot für Hitzegefahr ausrief. Nach der Schätzung von Antonio Gasparrini von der London School of Hygiene könnte die Hitzewelle zu 840 vorzeitigen Todesfällen geführt haben, wenn man die historischen Daten dazu extrapoliert. Da es aber sehr viele Warnungen gab und die britischen Behörden Schutzmaßnahmen ergriffen haben, dürfte die Zählung im Nachhinein niedriger ausfallen, schrieb er bei Twitter.

Allerdings waren die Folgen für die Menschen, die etwa in London zusammenleben, sehr unterschiedlich. »Soziale und wirtschaftliche Faktoren, zum Beispiel der Zugang zu Grünflächen und Wasser, bestimmen die Auswirkungen«, sagt Emmanuel Raju von der Universität Kopenhagen. Alte Menschen mit geringem Einkommen, Bewohner kleiner Wohnungen in schlechtem Zustand oder Menschen in Stadtteilen ohne Parks und Straßenbäume sind dann besonders betroffen. »Und wer obdachlos ist oder im Gefängnis sitzt, leidet auch viel mehr darunter – das war zum Beispiel in der Pandemie ähnlich.«