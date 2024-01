Infektiöse Proteine: Weiterer Hinweis auf Übertragbarkeit von Alzheimer

Zusammen würden die Daten darauf hindeuten, dass die »Keime« der Krankheit aus den Hirnextrakten stammten, schlussfolgern die Forscher. Sie wurden somit durch die ärztliche Behandlung ausgelöst, sind also » iatrogen«. Das Team stützt sich bei diesem Urteil auch auf frühere Arbeiten aus seinem Labor. Diese hatten Amyloid-Ablagerungen in den Gehirnen von Menschen nachgewiesen, die an CJK verstorben waren und einst mit ebensolchen Extrakten behandelt worden waren. Zudem belegten Experimente an Mäusen, dass die Hormonpräparate im Gehirn der Nager alzheimertypische Prozesse anstoßen können.

Für Michael Beekes kommt die Schlussfolgerung einer iatrogenen Alzheimererkrankung jedoch verfrüht. Er weist darauf hin, dass zwei von fünf Patienten geistige Behinderungen hatten, die ihr Risiko erhöhten, frühzeitig eine Demenz zu entwickeln. Ihm zufolge liefern die neuen Daten zwar Hinweise, dennoch seien »weitere Studien wünschenswert und erforderlich, um die weit reichenden Schlussfolgerungen des Autorenteams zu überprüfen und gegebenenfalls zu stützen«, ergänzt er.

Weltweit wurden zwischen 1959 und 1985 etwa 27 000 Personen mit den aus den Gehirnen von Verstorbenen gewonnenen Wachstumshormonen behandelt. Mehr als 200 von ihnen erkrankten Jahrzehnte später an CJK. Die Entdeckung der für die Krankheit verantwortlichen infektiösen Proteine, der so genannten Prione, brachte Stanley Prusiner 1997 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ein. Später entstand die Theorie, dass es sich auch bei Alzheimer um eine Prionenerkrankung handeln könnte. Die neue Arbeit stützt die These, liefert aber weiterhin keinen endgültigen Nachweis.