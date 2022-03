IT-Sicherheit: Ist Kaspersky wirklich ein Problem?

»Für das Gehalt, das ein Softwareentwickler in der Schweiz verlangt, können Sie in Russland fünf Entwickler anstellen« (Eugene Kaspersky)

Es drängt sich der Eindruck auf, dass Kaspersky-Forscher mit ihrem eigenen Staat gnadenloser umgehen als Sicherheitsforscher anderer Länder mit den Hackingwerkzeugen ihrer jeweiligen Geheimdienste. Allerdings geht der russische Staat offenbar auch gnadenloser mit seinen Gegnern um als manch andere Staaten. Und das ist der Haken an der aktuellen Debatte, der sich von außen schwer beurteilen lässt: Schafft Kaspersky es in seinem russischen Hauptsitz, lediglich loyale Mitarbeitende zu beschäftigen oder zumindest die Aktivitäten systemtreuer Mitarbeiter so weit im Auge zu behalten, dass sie keinen Schaden anrichten können für internationale Kunden?

Auf neutralem Boden

Im November 2018 hat Kaspersky ein Datencenter in der Schweiz eröffnet und damit der Diskussion ein Stück weit nachgegeben: Seither stehen die Server, auf denen Kaspersky die europäischen Kundenanfragen verarbeitet, in Zürich-Glattbrugg. Kaspersky will damit Neutralität demonstrieren. Der Öffentlichkeit zeigen, dass die Firma weit weg ist vom Kreml. Und sei es, indem sie einen Teil ihrer Daten in Zürich hostet, in der neutralen Schweiz, wo Datenschutz hohe Priorität genießt. Natürlich können vermutlich auch die russischen Kaspersky-Mitarbeiter auf die Server in der Schweiz zugreifen: Viren kennen keine Grenzen, und das muss allein deshalb ebenso für Virenjäger gelten.

Wäre es nicht eine Lösung, ganz in die Schweiz umzuziehen und Moskau endgültig den Rücken zu kehren? Darauf gab Eugene Kaspersky in der Pressekonferenz, in der er seine »Transparenzinitiative« vorstellte, eine verblüffend einfache Antwort: Würde er gern, aber das ist zu teuer. »Für das Gehalt, das ein Softwareentwickler in der Schweiz verlangt, können Sie in Russland fünf Entwickler anstellen.«

Aber kann es sich das Unternehmen leisten, in Russland zu bleiben? Lässt es sich von dort aus sicher betreiben, wenn die Mitarbeitenden und ihre Familien direkt dem Druck russischer Behörden ausgeliefert sind? Denn das BSI betont, dass ein russischer IT-Hersteller auch gegen seinen Willen gezwungen werden könne, Zielsysteme anzugreifen, »oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden« kann.