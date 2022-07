James Webb Space Telescope : Der tiefste Blick ins Universum

Ein Infrarotblick ins Universum, so tief und scharf wie noch nie: Das erste Bild des James-Webb-Teleskops macht sichtbar, was für menschliche Augen lange verborgen blieb. US-Präsident Biden präsentierte es in der Nacht zu Dienstag. Alles Wichtige dazu in unserem Slowblog.