Interview: Jodmangel: »Wir sollten wieder mehr Jod zu uns nehmen«

Wenn die Schilddrüse nicht genügend Jod bekommt, kann das erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen. Und da in Deutschland traditionell eine Unterversorgung der Bevölkerung mit Jod herrscht, versucht man dieser seit den 1980er Jahren entgegenzuwirken, etwa durch die Verwendung von jodiertem Speisesalz. Das war lange Zeit sehr erfolgreich, doch die Zeiten haben sich geändert, wie der Endokrinologe Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld Mitte berichtet. Im Interview erzählt er, wieso sich die Jodsituation in Deutschland wieder verschlechtert hat und was sich dagegen unternehmen ließe.

Spektrum.de: Herr Feldkamp, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt vor einem Jodmangel. Haben wir ein Problem?

Joachim Feldkamp: In Deutschland herrscht wie in Österreich und der Schweiz traditionell ein Jodmangel. Das liegt an den jodarmen Böden in diesen Gegenden. In dem Obst, Gemüse und Getreide, das darauf wächst, ist daher weniger Jod enthalten. Solchem Mangel versucht man seit Ende der 1980er Jahre zu begegnen, indem man Salz künstlich Jod beisetzt. Der eigens dafür gegründete Arbeitskreis Jodmangel hat sich erfolgreich dafür eingesetzt. In den 1990er Jahren hatten viele Bäckereien einen Aufkleber an der Ladentür: »Wir backen mit Jodsalz.« Das war ein Qualitätsmerkmal; man zeigte, dass man sich um die Gesundheit seiner Kunden kümmerte. Auch zahlreiche Unternehmen in der Lebensmittelindustrie verwendeten für ihre Produkte jodiertes Speisesalz. Infolgedessen hatten wir 2004 den Jodmangel in Deutschland fast beseitigt.

© Presseabteilung der Universität Bielefeld (Ausschnitt) Joachim Feldkamp | Der Internist, Endokrinologe und Diabetologe ist seit 2002 Direktor der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und Infektiologie am Klinikum Bielefeld Mitte. Feldkamp war Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und ist derzeit Sprecher der Akademie für Fort- und Weiterbildung dieser Fachgesellschaft.

Das hat sich nun wieder geändert?

Seit zehn Jahren dokumentiert das Robert Koch-Institut eine rückläufige Jodversorgung. Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Deutschland wieder zum Jodmangelgebiet geworden. Viele Erwachsene kommen hier im Durchschnitt nicht auf den minimalen Tagesbedarf von 100 Mikrogramm Jod täglich. Wir schätzen, dass derzeit etwa ein Drittel der Bevölkerung unzureichend versorgt ist. Wenn wir jetzt noch 15, 20 Jahre warten, ohne etwas zu tun, würden wir wieder vermehrt die Folgen eines Jodmangels sehen.

Wie zeigen die sich?