Hashimoto-Thyreoiditis: Schilddrüsenunterfunktion, Chaos in der Hormonzentrale

Doch nicht alle Theorien zur Krankheitsentstehung sind gleichermaßen wahrscheinlich. »Dass ein Jodexzess die Hashimoto-Thyreoiditis auslöst, kann man so nicht sagen«, stellt Petersenn klar. Dieser Verdacht war aufgekommen, nachdem ab dem Jahr 1982 in Deutschland Speisesalz Jod beigemengt wurde, um einer Vergrößerung der Schilddrüse, dem Kropf, vorzubeugen. Seitdem entwickeln tatsächlich weniger Menschen einen Kropf, die Anzahl der Hashimoto-Erkrankten jedoch ist leicht gestiegen. »Das hat zu dem Gedanken geführt, Jod könnte einen ungünstigen Effekt haben«, sagt Petersenn. »Diese Beobachtung gilt aber nur für die gesamte Bevölkerung. Für die einzelne Person ist nicht nachgewiesen, dass eine hohe Jodaufnahme die Erkrankung auslösen könnte.« Dass die Diagnose Hashimoto heute vermehrt gestellt wird, könne auch andere Ursachen haben, erläutert der Endokrinologe. Etwa weil Laborwerte häufiger kontrolliert würden und die Erkrankung deswegen häufiger auffällt. Petersenn rät Betroffenen: »Keine Angst vor Jod.«

»Zu Beginn war ich noch ein paar Mal extrem nervös. Wie wenn man aufwacht und eine Mathearbeit schreiben muss«

(Sophia Kirschner*, Hashimoto-Patientin)

Besteht der Verdacht auf eine Schilddrüsenunterfunktion, bestimmen Medizinerinnen und Mediziner zunächst die Hormone TSH und T 4 im Blut und sehen sich das Organ im Ultraschall an. Nur so können sie einwandfrei feststellen, ob die Schilddrüse tatsächlich ein Problem hat. »Müdigkeit ist ein häufiges Symptom, das bei einer Vielzahl von Erkrankungen auftreten kann«, erläutert Petersenn. Dazu zählen ein Eisenmangel, eine Depression, eine Blutarmut oder chronische Entzündungen. »Leichte Erhöhungen des TSH-Werts können auch wegen Infektionen auftreten und spiegeln dann keine Erkrankung der Schilddrüse wider«, sagt Petersenn weiter. Zudem können Fehlmessungen oder die Einnahme des Vitamins Biotin die Hormonspiegel beeinflussen. »Daher ist wichtig, zu schauen: Ist der TSH-Wert anhaltend erhöht? Wir sehen viele Patienten, die wegen einer vorübergehenden TSH-Erhöhung die Hashimoto-Diagnose erhalten und dann über viele Jahre Medikamente einnehmen«, berichtet Petersenn. Es gelte, Überdiagnosen zu vermeiden.

Der Hormonhaushalt der Schilddrüse Schilddrüsenhormone kurbeln den Stoffwechsel an: Sie lassen das Herz schneller schlagen, erwärmen den Körper und helfen, Muskeln aufzubauen. Im Kindesalter fördern sie das Knochenwachstum und die Reifung des Nervensystems. In der Schilddrüse werden die beiden Hormone Triiodthyronin (T 3 ) und Thyroxin (T 4 ) gebildet. Dafür benötigt das Organ Jod. T 4 ist die weniger wirksame »Depotform« des Schilddrüsenhormons. Es wird im Blut und innerhalb der meisten Zellen in die aktivere Form T 3 umgewandelt. Reguliert wird die Hormonproduktion der Schilddrüse vom Gehirn aus: Die Hirnanhangdrüse, medizinisch als Hypophyse bekannt, schüttet das Thyreoidea-stimulierende Hormon aus, kurz TSH. Dieses wiederum fördert die Hormonbildung der Schilddrüse. Bildet die Schilddrüse zu wenig Hormone, steigert die Hypophyse kompensatorisch ihre TSH-Produktion. Hat jemand eine Unterfunktion, gibt es trotzdem nur unzureichend TSH. Anders sieht es bei der Überfunktion aus: Bildet die Schilddrüse zu viele Hormone, fährt die Hypophyse ihre TSH-Produktion zurück. Der fehlende Reiz von außen drosselt die Schilddrüse meist nicht mehr, sie bildet ihre Hormone eigenständig weiter.

Der morgendliche Milchkaffee muss warten

Seit der Diagnose nimmt Sophia jeden Tag ein Schilddrüsenhormon in Tablettenform ein. Nebenwirkungen habe sie keine. »Zu Beginn war ich noch ein paar Mal extrem nervös. Wie wenn man aufwacht und eine Mathearbeit schreiben muss«, beschreibt sie. Mittlerweile seien die Beschwerden aber weitestgehend zurückgegangen.

Betroffene müssen meist lebenslang das synthetische Schilddrüsenhormon Levothyroxin einnehmen, das dem körpereigenen T 4 entspricht. Dafür ist allerdings ausschlaggebend, ob sie Beschwerden haben. Bei einer latenten Unterfunktion liegt der TSH-Wert zwar leicht oberhalb der Norm, die Schilddrüsenhormone selbst sind aber noch nicht vermindert. In diesem Fall verordnen Mediziner nur dann Medikamente, wenn die Patienten etwas von ihrer Erkrankung merken. Anders sieht die Sache bei Betroffenen mit hohem TSH-Wert und zusätzlich niedrigem Hormonspiegel aus. Sie sollten immer mit L-Thyroxin behandelt werden.

»Wenn jemand seinen Kaffee mit Milch zur gleichen Zeit trinkt, wird weniger als die Hälfte des Thyroxins im Darm aufgenommen« (Stephan Petersenn, Mediensprecher der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie)

Anfangs kontrollieren die Ärzte und Ärztinnen den TSH-Spiegel monatlich und passen die Dosis gegebenenfalls an. Trotz optimaler Dosis kommt jedoch nicht immer genügend Schilddrüsenhormon im Blut an. Meist liegt das daran, dass insbesondere jüngere Patientinnen und Patienten die Medikamente unregelmäßig nehmen. Damit die Hormonspiegel nicht ständig schwanken, sei eine tägliche Einnahme notwendig, sagt Petersenn. Denn L-Thyroxin wird nur langsam abgebaut, es hat eine Halbwertszeit von rund einer Woche. »Das bedeutet, dass der Spiegel nicht nur von der heutigen Tablette abhängt, sondern auch von der gestrigen und vorgestrigen.« L-Thyroxin sollte morgens außerdem nüchtern eingenommen werden – Petersenn empfiehlt, danach mindestens eine halbe Stunde mit dem Frühstück zu warten: »Wenn jemand seinen Kaffee mit Milch zur gleichen Zeit trinkt, wird weniger als die Hälfte des Thyroxins im Darm aufgenommen.« Dafür verantwortlich sind die Kalziumbestandteile in der Milch. Sie verhindern, dass genügend Hormone aus dem Darm in den Blutkreislauf wandern.

Wie viel L-Thyroxin ein Mensch braucht, kann sich im Lauf des Lebens ändern. Frauen mit mehr Östrogen im Blut, etwa bedingt durch eine Schwangerschaft oder die Antibabypille, benötigen eine höhere Hormondosis. Umgekehrt sinkt der L-Thyroxin-Bedarf in den Wechseljahren mit dem niedrigeren Östrogenspiegel. Besonders wichtig ist die regelmäßige Einnahme in der Schwangerschaft: In den ersten drei Monaten ist der Embryo auf die Schilddrüsenhormone der Mutter angewiesen, da er selbst noch keine bilden kann. Daher sollten Schwangere ihre Schilddrüsenwerte alle vier Wochen kontrollieren lassen, um die Dosis kurzfristig anpassen zu können, empfiehlt Petersenn.