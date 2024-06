Klimawandel: Immer mehr Lachgas in der Atmosphäre

Die Menschheit produziert zunehmend mehr klimaschädliches Lachgas. Es ist nach Kohlendioxid und Methan das drittwichtigste Treibhausgas und zerstört die Ozonschicht. In den vier Jahrzehnten seit 1980 seien die von Menschen verursachten Lachgasemissionen um etwa 40 Prozent gestiegen, gemäß einer im Fachblatt »Earth System Science Data« veröffentlichten Analyse des Forschungsverbunds Global Carbon Project am Boston College. In den zuletzt untersuchten Jahren 2020 und 2021 habe man dabei besonders hohe Werte gemessen.

Mediziner nutzen Lachgas, in der Fachwelt als Distickstoffmonoxid oder N 2 O bekannt, als Narkosemittel. Viel größere Mengen entstehen aber aus Versehen, etwa durch das Düngen von Feldern oder beim Verbrennen von fossilen Energieträgern. So gelangen sie in die Atmosphäre.