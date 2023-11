Klimawandel: Wälder könnten noch enorm viel mehr Kohlenstoff speichern

Wälder sind jetzt schon wichtige Kohlenstoffspeicher, bleiben aber noch deutlich unter ihrem Potenzial, weil sie zum Großteil durch menschlichen Einfluss verarmt sind. Würde man diese Verarmung rückgängig machen, könnten die Wälder große Mengen zusätzliches Kohlendioxid aus der Atmosphäre ziehen und in Form von Biomasse langfristig einschließen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie zur Rolle von Wäldern als Kohlenstoffspeicher.

Konkret zeigte sich: Würde man alle bestehenden Wälder der Welt, die abseits dicht besiedelter Gebiete liegen, in ihren natürlichen, ungestörten Zustand versetzen, entzöge dies der Atmosphäre rund 139 Gigatonnen Kohlenstoff. Das entspricht etwa dem 14-Fachen dessen, was die Menschheit jedes Jahr an Kohlenstoff in Form von CO 2 emittiert. Würde man zusätzlich in dünn besiedelten Gebieten alle abgeholzten Flächen wiederaufforsten, käme ein weiterer Kohlenstoffspeicher im Umfang von 87 Gigatonnen hinzu.

Das rechnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun im Fachblatt »Nature« vor. Das Ziel des vielköpfigen Autorenteams um Lidong Mo von der ETH Zürich war es zu bestimmen, welches Kohlenstoffspeicherpotenzial die Wälder hätten, wenn man gleichzeitig die Landnutzungskonflikte möglichst gering halten wolle.