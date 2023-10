Konradin, der letzte Staufer: Das Kind, das König sein wollte

© akg-images / British Library (Ausschnitt) In die Falle getappt | Die Heere Konradins und Karls von Anjou standen sich in der Schlacht von Tagliacozzo gegenüber. Als das Treffen schon vorüber schien, nahm es eine unerwartete Wendung.

Anfang September 1267 war es so weit: Von Augsburg aus setzte sich das nach Ullrichs Angaben zwischen 4000 und 6000 Rittern starke Heer in Bewegung. In einem wohlformulierten Manifest an die deutschen Fürsten lieferte Konradin eine Rechtfertigung für seine Entscheidung und stellte klar, dass er nicht gegen den Papst, sondern gegen Karl von Anjou zu Felde zog: »Nur gegen Karl, unseren Feind, der uns unsere Rechte vorenthält, wollen wir unsere Macht erproben. Wir wollen uns mit ihm im kriegerischen Schachspiel messen, die Schwerter sollen für unser Recht sprechen!«

Papst Clemens IV. hinderte das nicht daran, alle Register zu ziehen. Schon im Mai hatte er dem Staufer verboten, Italien zu betreten. Als dieser nicht gehorchte, erfolgte am 18. November die Exkommunikation. Im April 1268 wurde Konradin der Titel eines Königs von Jerusalem aberkannt. Da stand er mit seinem Heer bereits kurz vor Pisa.

Konradin gelingt ein Durchmarsch

Bisher war Konradins Italienzug sehr erfolgreich verlaufen. In mehreren ghibellinisch dominierten Städten war er umjubelt empfangen worden. Auch die erhoffte Unterstützung in Form von Geld und weiteren Truppen kam. Und nun schien sogar noch das Glück auf seiner Seite, denn die Sarazenen, die muslimische Minderheit im Königreich Sizilien, denen es unter den Staufern gut ergangen war, lehnten sich gewaltsam gegen Karl von Anjou auf. Ende Juli zog der junge Staufer triumphal in Rom ein, wo er von einem seiner wichtigsten Verbündeten empfangen wurde. Heinrich von Kastilien, ein Bruder Königs Alfons X. von Kastilien und León, war Senator von Rom und damit Herr über die Stadt. Viel wichtiger aber: Karl von Anjou war sein Todfeind. Dabei hatte er den Franzosen zunächst bei dessen Kampf gegen Manfred unterstützt und dafür umfangreiche Ländereien zugesagt bekommen. Doch Karl hatte, wie Hans Uwe Ullrich erklärt, sein Versprechen nicht eingelöst.

Immer an Konradins Seite stand auch sein wohl wichtigster Freund und Begleiter. Mit dem drei Jahre älteren Markgrafen Friedrich von Baden-Österreich verband den Staufer nicht nur eine Freundschaft, sondern ein ähnliches Schicksal. Auch Friedrich war ein Herrscher ohne Land, der danach strebte, seinen familiären Rechtsanspruch auf die Herzogtümer Österreich und Steiermark gegen den böhmischen König Ottokar durchzusetzen, der diese annektiert hatte. Er wird darauf spekuliert haben, dass Konradin ihm dabei helfen könnte, mutmaßt Huber.

Gemeinsam mit Heinrich von Kastilien und dessen Männern zog das Heer nun der unausweichlichen Entscheidungsschlacht entgegen. Bei einem ersten Gefecht im Arnotal gelang es Konradins Truppen, unter Friedrichs Führung die Soldaten Karls zu besiegen und einen seiner Marschälle gefangen zu nehmen. Doch zum eigentlichen Showdown kam es dann am Morgen des 23. August 1268 in der Nähe des Ortes Tagliacozzo, etwa 65 Kilometer östlich von Rom. Binnen kurzer Zeit überrannte Konradins zahlenmäßig überlegenes Heer mit Heinrich von Kastilien an der Spitze den Gegner.

Als der Spanier Karls prächtige Rüstung inmitten des Getümmels erkannte, gab es für ihn kein Halten mehr: Er drosch auf den Mann ein und tötete ihn vor den Augen der französischen Soldaten. Diese suchten ihr Heil in der Flucht, wie Ullrich in seinem Buch das Geschehen schildert. Zwar setzte Heinrich noch dem versprengten Heer nach, um den Franzosen den Rest zu geben, doch die Schlacht war geschlagen. Konradin, der mit einigen seiner Kämpfer nicht einmal hatte eingreifen müssen, war der strahlende Sieger. Das Königreich Sizilien stand ihm und seiner Dynastie wieder offen. Aber er täuschte sich.

Eine Kriegslist wird Konradin zum Verhängnis

Denn diesmal war Karl der Zufall zu Hilfe gekommen. Kurz vor der Schlacht war er auf einen alten Weggefährten getroffen: Der Kreuzritter Érard de Valéry, der schon Jahre zuvor an Karls Seite gekämpft hatte, machte auf der Rückreise aus dem Heiligen Land in Süditalien Station. In Palästina hatte Érard Bekanntschaft mit der überlegenen Kriegstaktik der Muslime gemacht – und die riet er Karl nun gegen Konradin einzusetzen. Sein Plan bestand aus zwei Listen: Erstens sollte einer von Karls Marschällen sich als der König ausgeben und in dessen Rüstung schlüpfen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zweitens sollte sich das staufische Heer in der Offensive aufreiben, um dann von der französischen Reserve niedergewalzt zu werden.

Um ein Haar wäre der Plan gescheitert, weil die Franzosen empfindliche Verluste hinnehmen mussten. Doch als das deutsch-italienisch-spanische Heer die Schlacht für beendet hielt, ließen die Soldaten wie erwartet alle Vorsicht fahren. Sie begannen, ihre Rüstungen und Waffen abzulegen und, wie üblich, die toten Feinde zu plündern. »Die vermeintlichen Sieger merkten nicht, wie im Versteck auf den Hügeln die Helme aufgesetzt und die Lanzen eingelegt wurden, mit dem festen Entschluss, mit einem Himmelfahrtskommando alles auf eine Karte zu setzen«, schreibt Huber.

Aus dem Nichts griff Karls Reserve mit Érard an der Spitze an. In Konradins Truppe kam es zu Chaos und Panik. Seine Soldaten flohen schließlich in alle Himmelsrichtungen. Auch Konradin selbst eilte mit etwa 500 Rittern davon. »Dabei hätte nüchterne Überlegung ergeben, dass nach den furchtbaren Verlusten der Franzosen lediglich die Reserve noch kampffähig gewesen ist«, so Ullrichs Fazit. Wäre es gelungen, das Heer wieder zu sammeln und zu ordnen, hätte das Blatt erneut gewendet werden können. Doch dazu kam es nicht.

Konradin befand sich nun auf der Flucht, Heinrich von Kastilien bereits in Gefangenschaft. Wie sollte es weitergehen? Der junge Staufer hätte sich auf dem schnellsten Wege zurück nach Deutschland begeben können, um zumindest sein nacktes Leben zu retten. Aber war das wirklich eine Option? »Alles Gut und Geld befand sich in den Händen anderer«, gibt Ullrich zu bedenken. »Er selbst hatte keinen nennenswerten Eigenbesitz mehr. Sein Heil und seine Zukunft lagen nach wie vor allein im Süden.« Vermutlich hoffte Konradin darauf, sich auf der Insel Sizilien an die Spitze des Aufstands gegen Karl setzen zu können. Sicher ist nur, dass er zusammen mit einigen seiner Getreuen um den 8. September herum auf dem Meer aufgegriffen und gefangen genommen wurde. Nahe der Burg Torre Astura, knapp 60 Kilometer südlich von Rom, hatte die Gruppe ein Fischerboot angeheuert, das sie nach Sizilien bringen sollte. Das war dem Burgherrn Johannes Frangipane nicht entgangen. Ausgerechnet er, ein Günstling der Staufer, der von Friedrich II. zum Ritter geschlagen wurde, verriet nun dessen Enkel und übergab ihn an Karl von Anjou. Damit war Konradins Schicksal besiegelt.

Auch besiegt bliebe Konradin eine Bedrohung

Als Triumphator hatte der inzwischen 16-Jährige eigentlich in Neapel einziehen wollen. Nun kamen er und seine Gefährten in Ketten und wurden im Castel dell'Ovo, das noch heute steht, eingekerkert. Konradin war für Karl von Anjou zu gefährlich, als dass er ihn hätte verschonen können. Und so folgte unausweichlich und ohne einen Prozess das Todesurteil. Eine gewisse Uneinigkeit besteht in der Forschung bis heute, auf welcher Rechtsgrundlage dieses gefällt wurde. Der Historiker Giancarlo Andenna geht in seinem Aufsatz »Von Friedrich II. zu Konradin. Der Untergang der Staufer« davon aus, dass der jugendliche Monarch nach den von seinem Großvater eingeführten Gesetzen als Invasor verurteilt wurde. »Auch wenn sich Konradin hundertmal als sizilischer König und als Sizilianer fühlte – für den Papst und für Karl von Anjou war er nichts anderes als ein Eindringling, ein angehender Thronräuber«, schreibt auch Huber.

Am 29. Oktober 1268, vor 755 Jahren, wurden Konradin und mindestens zehn seiner Mitstreiter, darunter auch Friedrich von Baden-Österreich, auf dem Marktplatz von Neapel, der heutigen Piazza del Mercato in der Nähe des Hafens, durch Enthauptung hingerichtet. Ihre Gebeine wurden zunächst beim Strand verscharrt, zwei Jahre später aber ausgegraben und in die unweit der Hinrichtungsstätte gelegene Kirche Santa Maria del Carmine überführt, wo sie bis heute ruhen. Dass dies auf Veranlassung von Konradins Mutter geschah, ist laut dem Historiker Hansmartin Schwarzmaier eine von unzähligen Legenden, die um den letzten Staufer und auch um seine Mutter entstanden. Ihr sollen seine letzten Worte gegolten haben, und sie wiederum soll das Kloster Stams in Tirol, in dem sich ihr Grab befindet, zu seinem Andenken gestiftet haben. Belegen lässt sich das allerdings nach Meinung mehrerer Historiker nicht. Es ist nicht einmal geklärt, ob das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn tatsächlich so innig war. Mit Konradins Erziehung hatte Elisabeth jedenfalls kaum etwas zu tun. 1259 hatte sie den Grafen Meinhard II. von Tirol geheiratet, mit dem sie wiederum mehrere gemeinsame Kinder hatte.

Konradins tragisches Schicksal hat über Jahrhunderte die Fantasie der Menschen in Legenden und Dichtungen beflügelt. Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts sollen die Bauern in der süditalienischen Provinz von dem Staufer »wie von einem ihrer Nationalhelden« gesprochen und seinen Tod beklagt haben, schreibt Carlo Levi in seinem autobiografischen Roman »Christus kam nur bis Eboli«. Zugleich wurde die Geschichte auch immer wieder instrumentalisiert. Schon Martin Luther machte damit Propaganda gegen den Papst, im 19. und 20. Jahrhundert dienste sie als »Steilvorlage für anti-welsche, anti-französische Ressentiments«, wie Klaus Graf es in seinem Aufsatz »Der Mythos Staufer – Eine schwäbische Königsdynastie wird erinnert und instrumentalisiert« ausdrückt. Heine hat das in seiner Anekdote eindrücklich veranschaulicht.

Jeder Mythos braucht einen Schurken

Im selben Maße, wie Konradin zum unschuldig gemordeten Jüngling verklärt wurde, stilisierte die Nachwelt, zumindest in Deutschland, Karl von Anjou zum Finsterling und Bösewicht. Auch wenn der Franzose wohl selbst nach mittelalterlichen Maßstäben weit von den Idealvorstellungen eines Herrschers entfernt war, ist die Wissenschaft heute doch um eine differenziertere Darstellung seiner Person bemüht. Karl habe zwar grausam, aber eben nicht grausamer als andere mittelalterliche Herrscher, darunter auch die Staufer, gehandelt, argumentiert etwa Huber. Auch die schwäbische Dynastie war in der Vergangenheit nicht zimperlich mit jenen umgegangen, die ihre Herrschaft anfochten.

Tatsächlich fing die Vereinnahmung jedoch schon viel früher an. Bereits kurz nach Konradins Tod begann der Kampf zwischen den Anhängern und Feinden der Staufer um die Deutung der Ereignisse. Nachdem 1282, also 14 Jahre nach der Hinrichtung, ein Massenaufstand gegen die Herrschaft Karls von Anjou ausgebrochen war – die so genannte Sizilianische Vesper –, setzte sich König Peter III. von Aragon an die Spitze der Widerstandsbewegung und entriss Karl die Insel. »Die aragonischen Herrscher stellten dann einen direkten Zusammenhang zwischen der Hinrichtung Konradins und der Vesper-Revolte her, die für die Dynastie der Anjou im Verlust Siziliens resultierte«, schreibt Giovanni Vitolo im Aufsatz »Zwischen Ereignis und Mahnung. Die Verurteilung/Hinrichtung Konradins«.

Als Legitimation für seine Herrschaft führte Peter übrigens seine Ehe mit Konstanze an, die als Tochter Manfreds denselben Großvater hatte wie auch Konradin: den großen Stauferkaiser Friedrich II. Das änderte freilich nichts daran, dass die direkte männliche Linie der Staufer mit Konradin ausgestorben war. Der Untergang des Hauses, das mehr als 100 Jahre lang das Heilige Römische Reich dominiert hatte, ebnete anderen aufstrebenden Dynastien den Weg. So kam 1273 mit Rudolf IV. der erste Habsburger auf den römisch-deutschen Königsthron. Viele weitere sollten folgen.