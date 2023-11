Romantische Kriegsüberbleibsel: Konfiszierte Liebesbriefe nach 265 Jahren gelesen

»Ich könnte die ganze Nacht damit verbringen, dir zu schreiben. Ich bin deine auf ewig treue Frau«, schrieb Marie Dubosc ihrem Ehemann Louis Chambrelan im Jahr 1758. Doch ihr Liebster sollte diese Zeilen nie zu Gesicht bekommen: Chambrelan war Oberleutnant auf dem französischen Kriegsschiff »Galatée« und zu dieser Zeit bereits in britische Gefangenschaft geraten. Der Brief seiner Ehefrau, die noch vor Chambrelans Freilassung starb, wurde von den Briten konfisziert – ähnlich wie 103 weitere Briefe, die von der Liebe zwischen Eheleuten, Verlobten, Eltern und ihren Kindern oder der zwischen Geschwistern künden. 265 Jahre lang blieben die Schriftstücke ungelesen, bis sie dem Historiker Renaud Morieux von der University of Cambridge in die Hände fielen. Er öffnete die versiegelten Nachrichten, analysierte ihren Inhalt und veröffentlichte seine Erkenntnisse schließlich im Fachmagazin »Annales. Histoire, Sciences Sociales«.

Im 18. Jahrhundert war es bereits in Friedenszeiten eine Herausforderung, Briefe an Seeleute zu versenden, da man nie wissen konnte, wo sich deren Schiff gerade aufhielt. Manchmal schickten Menschen deshalb Kopien an mehrere Häfen gleichzeitig oder baten die Angehörigen von Crewmitgliedern, Botschaften an ihre Liebsten in ihre eigenen Briefe mit einzuschließen. Auch die Angehörigen der »Galatée«-Crew hätten sich so beholfen, berichtet Morieux. Darauf deutet der Inhalt der Schreiben hin.

Die französische Postverwaltung versuchte zwar, die Briefe zuzustellen, und schickte sie darum an verschiedene Häfen – doch sie war stets zu spät. Dann fiel die »«Galatée auf dem Weg von Bordeaux nach Quebec den Briten in die Hände, die die Besatzung einsperrten und das Schiff verkauften.