Kunststoff-Recycling: Katalysator macht aus Plastik Benzin

Als Katalysator nutzte das Team einen speziellen Zeolithen – kristalline Aluminosilikate, die in ihrem Innern ein poröses Netzwerk mit strukturierten Hohlräumen aufweisen. Durch ihre poröse Struktur besitzen die Materialien eine sehr große innere Oberfläche, an die sich Moleküle anheften können – ein Grund, weshalb sie oft als Adsorbenzien dienen, etwa in Waschmitteln. Weil die Größe der Hohlräume im Innern bestimmt, welche Moleküle aufgenommen werden und welche nicht, lassen sich Zeolithe allerdings auch gut als selektive Katalysatoren nutzen. Die Reaktionen in den Hohlräumen können entweder über eingebrachte Katalysatormoleküle zu Stande kommen oder direkt an den im Zeolithen vorhandenen Aluminium- und Silizium-Zentren ablaufen. Letzteres ist der Fall bei der aktuellen Forschungsarbeit, in der Polyethylen zu Benzin umgewandelt wurde.

Zuerst werden an Aluminium-Zentren im Zeolithen die langen PE-Ketten in Bruchstücke gespalten. Dabei entstehen ungesättigte verzweigte Kohlenwasserstoffe mit vier bis zwölf Kohlenstoffatomen. Im zweiten Schritt bilden sich daraus verzweigte Alkane. Eine Besonderheit der Strategie ist, dass der Ausgangsstoff selbst als Quelle für Wasserstoff dient: Um aus einem PE-Fragment ein Alkan zu erzeugen, müssen Wasserstoffatome an die Kohlenstoffkette angelagert werden. Die stammen hierbei aus den anderen Fragmenten, die dann nicht mehr den Weg zum Produkt finden, sondern immer weitere Wasserstoffatome übertragen, bis sich aus ihnen mehrfach ungesättigte Verbindungen gebildet haben. Sie bleiben nach der Reaktion als Feststoffe zurück.

Bei der Reaktion erhielten die Forschenden Benzin in guten Ausbeuten und fast ohne Nebenprodukte. Der Katalysator ließ sich mehrmals wiederverwenden – ein bedeutsamer Punkt, wenn es um die praktische Anwendung geht. Ob die Strategie auch mit gemischten oder gar verunreinigten Kunststoffabfällen funktioniert, muss allerdings noch untersucht werden.