Verschränkung: Lösung eines jahrzehntealten Quantenrätsels sorgt für Ernüchterung

Maximale Verschränkung

Die meisten Anwendungen setzen dafür auf »maximal verschränkte Zustände«, die stärkste Art der Verschränkung. Angenommen, zwei Teilchen können die Zustände 1 und 0 (und Überlagerungen daraus) annehmen und sind maximal miteinander verschränkt. Misst man eines der Teilchen, dann weiß man dadurch automatisch, in welchem Zustand sich das andere befindet. Wenn zwei Teilchen hingegen nicht maximal verschränkt sind, dann ist der Zustand des zweiten Teilchens nach der Messung des ersten nicht eindeutig festgelegt. Wenn die erste Messung beispielsweise 1 ergibt, dann könnte das andere Teilchen mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent in Zustand 0 sein. Wenn Teilchen nicht maximal miteinander verschränkt sind, hängen ihre Zustände zwar voneinander ab, aber sie sind nicht vollständig voneinander bestimmt.

Im Jahr 2001 fragten sich die drei Physiker Frank Verstraete, Koenraad Audenaert und Bart De Moor, ob maximal verschränkte Zustände auch in realistischen Umgebungen existieren können. »Die mathematische Struktur (des Problems) ist leider recht umständlich«, schreibt de Vicente dazu in seiner Veröffentlichung, »die Berechnung hängt mit sehr schwierigen Optimierungsproblemen zusammen. Deswegen gab es in den letzten Jahren keine Fortschritte.« Das änderte der Physiker nun, indem er verschiedene Ansätze aus der Quanteninformationstheorie miteinander verband.

De Vicente zeigte auf diese Weise mathematisch, dass ein maximal verschränktes Quantensystem in einer verrauschten Umgebung nicht existieren kann. Solange man Quantenteilchen also nicht vollständig von äußeren Einflüssen isoliert, ist maximale Verschränkung unmöglich. Für Quantentechnologien ist das eine schlechte Nachricht. Doch glücklicherweise schließt de Vicentes Ergebnis nicht aus, dass Teilchen immer noch stark miteinander verschränkt sind. Und da in der Realität sowieso niemals ideale Bedingungen herrschen, sind auch kleine Abweichungen von einer maximalen Verschränkung wahrscheinlich hinnehmbar.