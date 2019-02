Patientenversorgung: Manipulationsverdacht bei deutschlandweiter Psychiatrie-Studie

In der Psychiatrie ist es wie überall in der Medizin. Das Geld in den Kassen ist knapp, das Personal hat zu wenig Zeit, und an beidem wird gespart. Dabei hängt die Qualität der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung maßgeblich davon ab, wie viel Zeit Ärzten, Therapeuten und Pflegepersonal zur Verfügung steht. Wie viel das im Einzelnen ist, ist in Deutschland in der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) festgelegt.

Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine Verordnung, die den Personalaufwand minutengenau pro Patient und Woche vorgibt. Sie stammt aus dem Jahr 1991. Und das ist ein Problem, denn in der Zeitrechnung der Psychiatrie war das quasi noch eine andere Epoche. »Die Psych-PV kommt aus einer Zeit, in der beispielsweise akut psychotische Patienten häufig mit Medikamenten ruhiggestellt wurden«, sagt Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. »Heute wissen wir, dass gerade solche Patienten sehr gut auf Gesprächsinterventionen ansprechen.«

Die überfällige Überarbeitung soll am 1. Januar 2020 in Gestalt einer neuen Richtlinie in Kraft treten. Das wichtigste Gremium des deutschen Gesundheitswesens, der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), hat bereits 2016 vom Deutschen Bundestag den Auftrag erhalten, verbindliche Mindestanforderungen für das Personal in psychiatrischen Einrichtungen zu entwickeln. Die wissenschaftliche Basis hierzu soll eine große Studie liefern, mit Daten aus 120 Kliniken.

Studie eines einflussreichen Psychiatrieforschers

Offiziell firmiert sie unter dem Titel »Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik« (PPP). In der Psychiatrieszene ist die PPP-Studie auch als »Wittchen-Studie« bekannt, benannt nach dem Studienleiter Hans-Ulrich Wittchen. Der 67-Jährige ist einer der einflussreichsten Psychiatrieforscher der Republik. Wittchen war bis 2017 Direktor des renommierten Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der TU Dresden, heute ist er dort Gastprofessor.