Kombinatorik: Mathematische Überraschung beim Schach

Seit mehr als 1500 Jahren spielen Menschen Schach. Ziel des strategischen Spiels ist es, den König des Gegenspielers so anzugreifen, dass weder Abwehr noch Flucht möglich ist. Der Mathematiker Christian Táfula Santos von der University of Montreal interessierte sich jedoch nicht für die beste Strategie, um das Spiel zu gewinnen. Er widmete sich während seiner Doktorarbeit vielmehr einer auf den ersten Blick kurios anmutenden Frage: Um wie viel schneller bewegt sich ein Springer über das Schachbrett als ein König?

Ein König kann sich in jede Richtung bewegen, allerdings darf er dabei bloß ein Feld zurücklegen. Springer hingegen machen charakteristische L-förmige Sprünge, bei denen sie ein Feld in eine beliebige Richtung und dann zwei Felder in eine senkrecht dazu stehende Richtung (oder umgekehrt) beschreiten. Mit einem Zug erreicht man mit einem Springer also ein Feld, für das mit dem König mindestens zwei Züge nötig sind. Man könnte also meinen, dass sich ein beliebiges Feld auf dem Schachbrett doppelt so schnell mit einem Springer erreichen lässt wie mit einem König. Doch Táfula Santos hat in einer noch nicht begutachteten Arbeit gezeigt, dass das nicht stimmt: Tatsächlich ist ein Springer bloß 24⁄ 13 ≈ 1,85-mal schneller als ein König.

Für Mathematikerinnen und Mathematiker ist nicht das Ergebnis an sich spannend, sondern eher die Methoden, die Táfula Santos zu diesem führten. »Die Arbeit stellt Verbindungen zwischen verschiedenen Zweigen der Mathematik her, darunter Zahlentheorie, Geometrie und Kombinatorik «, sagte Táfula Santos.