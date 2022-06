Mega-Mikrobe: Riesiges Bakterium ist einen Zentimeter lang

Ein Bakterium aus den Mangrovensümpfen der Insel Guadeloupe ist rund einen Zentimeter lang – und damit etwa 50-mal länger als das nächstgrößere Bakterium. Der von einer Arbeitsgruppe um Jean-Marie Volland vom Lawrence Berkeley National Laboratory vorläufig auf den Namen Thiomargarita magnifica getaufte Organismus bildet weiße, rund einen Zentimeter lange und etwa einen zehntel Millimeter dicke Schnüre, die mit einem Ende auf versunkenen Mangrovenblättern befestigt sind. Wie das Team in einer Veröffentlichung in »Science« berichtet, besitzt Thiomargarita mehrere Anpassungen, die sein enormes Größenwachstum erklären könnten. So hat das Bakterium zum Beispiel nicht nur ein außerordentlich großes Genom, sondern enthält auch rund eine halbe Million Kopien davon. Unklar ist, warum der Organismus so groß ist – und ob es vielleicht noch größere Bakterien gibt.

Thiomargarita gehört zur Gruppe der Großen Schwefelbakterien, die zuvor schon die größten bekannten Bakterienzellen stellten. So kann Thiomargarita namibiensis unter speziellen Umständen bis zu 750 Mikrometer lang werden. Selbst diese Art ist normalerweise nur rund 200 Mikrometer lang, so dass das neu entdeckte Bakterium rund 50-mal länger ist. Eigentlich sollte ein so großes Bakterium gar nicht lebensfähig sein, denn in einer dermaßen großen Zelle brauchen Nährstoffe, Signalmoleküle oder neu produzierte Proteine viel zu lange, um alle Orte der Zelle zu erreichen.

Thiomargarita magnifica löst das Problem mit mehreren Tricks. Zum einen ist die Zelle gar nicht so groß, wie sie erscheint. Ihr Inneres ist fast komplett mit einer Membranblase gefüllt, in der die Zelle Nitrat speichert – dieses kann sie als Sauerstoffquelle zur Energiegewinnung nutzen. Die eigentliche Zelle außerhalb der Nitratblase ist nur eine etwa zwei bis drei Mikrometer dicke Schicht aus Zellplasma, in der außerdem unzählige mit Schwefel gefüllte und ebenfalls für die Energiegewinnung genutzte Membranblasen eingelagert sind. Sie geben allen Großen Schwefelbakterien ihre typische leuchtend weiße Farbe. Außerdem verringern all die Membranbläschen das Zellplasmavolumen, das tatsächlich versorgt werden muss.