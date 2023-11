Medizin: Mit Computeralgorithmen zu besseren Krebsimpfstoffen

2016 hat das Parker Institute for Cancer Immunotherapy in San Francisco gemeinsam mit dem Cancer Research Institute in New York ein Projekt namens TESLA (Tumor Neoantigen Selection Alliance) ins Leben gerufen. Dessen Ziel lautet, die Methoden zu prüfen und wenn möglich zu verbessern, die Fachleute zur Vorhersage von Tumor-Neoantigenen nutzen. 25 Forschungsgruppen weltweit erhielten den Auftrag, aus sechs unterschiedlichen Tumorgenomen potenziell geeignete Neoantigene abzuleiten – jeweils anhand verschiedener Computeralgorithmen. Alle Beteiligten verfügten über dasselbe biologische Material: Zellen aus drei Melanomen und ebenso vielen Lungenkarzinomen. Diese wurden zunächst auf Mutationen untersucht; auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse erstellte jede Gruppe ihre eigene Liste an Peptiden, die als Neoantigene geeignet schienen. In Laborversuchen prüften die Experten dann, ob T-Lymphozyten der Patienten die Proteinfragmente tatsächlich als Ziele erkannten.

Magere Übereinstimmung

Die Ergebnisse waren ernüchternd: Die Prognosen deckten sich untereinander nur zu höchstens 20 Prozent; lediglich eine Minderheit der Neoantigen-Vorhersagen erwies sich als zutreffend. Das ist ungünstig, denn Krebsimpfstoffe können nicht gegen beliebig viele Tumormerkmale eine Abwehrreaktion entfachen: In der Regel enthalten sie 10 bis 20 Peptide beziehungsweise deren mRNA-Sequenzen. Hinzu kommt, dass manche Krebsherde nur wenige Mutationen aufweisen. Im klinischen Umfeld kann es deshalb vorkommen, dass Mediziner das einzige geeignete Neoantigen eines Tumors identifizieren müssen.

Die TESLA-Initiative brachte aber noch etwas anderes ans Licht: Erweitert man die Algorithmen, indem man zusätzliche Filterkriterien einbaut, verbessert sich ihre Genauigkeit erheblich. So hat sich erwiesen, dass nicht nur die Bindungsstärke zwischen einem Peptid und einem HLA-Komplex wichtig dafür ist, ob es sich als Neoantigen eignet. Auch die Bindungsdauer spielt eine maßgebliche Rolle, denn damit T-Lymphozyten ein Proteinbruchstück als Angriffsziel erkennen können, muss genug Zeit für ein Aufeinandertreffen der Immunzellen mit den molekularen Komplexen bleiben. Darüber hinaus ist der Fremdheitsgrad des Proteinbruchstücks von Belang. Je körperfremder es dem Immunsystem erscheint, desto wahrscheinlicher wird es von den T-Zellen angegriffen. Bauten die Fachleute solche Kriterien in die Computeralgorithmen ein, schnitten diese in der Neoantigen-Vorhersage besser ab. Die Übereinstimmung zwischen Prognose und Laborergebnis ließ sich dadurch bis auf 70 Prozent steigern.