Nahrungskette: Orcas erlegen größtes Tier der Erde

Schwertwale sind so agile und intelligente Jäger, dass sogar Weiße Haie Gewässer meiden, in denen die Meeressäuger nach Beute suchen: Schnell werden sie sonst selbst zur Nahrung der Schwertwale. Und selbst die größten Lebewesen der Erde sind nicht sicher, wenn sie auf eine Gruppe hungriger Orcas treffen, wie Videoaufnahmen aus dem Indischen Ozean vor der westaustralischen Küste belegen. Im Journal »Marine Mammal Science« beschreiben John Totterdell und sein Team insgesamt drei nachgewiesene erfolgreiche Jagden auf Blauwale durch die schwarz-weiße Verwandtschaft.

Totterdell und Co waren 2019 auf einem Forschungsschiff in den Gewässern vor Westaustralien unterwegs, als sie neben zahlreichen kreisenden Seevögeln auch viel Blut im Wasser ausmachten: verursacht von einer Schule Schwertwale, die einen etwa 20 Meter langen Blauwal angriffen und immer wieder Fleisch aus dessen Körper bissen, bis selbst Knochen frei lagen. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Blauwal am Ende trotz anfänglicher Gegenwehr durch Schlagen mit der Schwanzflosse verblutete. Insgesamt fraßen am Ende rund 50 Orcas am Kadaver, bis die Überreste etwa fünf Stunden nach dem Ableben des Tiers in der Tiefe versanken. Zuvor schwamm ein weiblicher Schwertwal sogar noch ins Maul des größeren Verwandten, um dort an der Zunge zu fressen.

Knapp zwei Wochen später beobachtete das Team, wie die gleiche Schule erneut Jagd auf einen Blauwal machten, dieses Mal allerdings auf ein etwas kleineres Kalb. Und 2021 folgte eine dritte Sichtung, bei der erneut ein junger Blauwal getötet wurde. Völlig überraschend kommt diese Nachricht allerdings nicht, denn zuvor schon wusste man, dass Orcas auch Jagd auf die etwas kleineren Buckel- und Grauwale machen.