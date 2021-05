Narzisstische Eltern: Kein Herz fürs eigene Kind

Wenn Monika Celik beobachtet, wie vertraut manche Mütter mit ihren Töchtern umgehen, spürt sie einen Stich im Herzen. Zwar habe es Zeiten gegeben, in denen sie Hoffnung entwickelte, die Mutter könnte sie doch lieb haben. »Aber diese Phasen gingen immer sehr schnell vorbei. Was folgte, empfand ich wieder als ihr übliches gleichgültiges, aggressives und abwertendes Verhalten«, schreibt sie in ihrem Buch »Narzissenkinder«. Monika Celik ist sich sicher: Ihre Mutter hat eine narzisstische Persönlichkeit.

Auf den ersten Blick erscheinen Narzissten extrem selbstbewusst oder sogar selbstverliebt. Ihre Gedanken kreisen vorzugsweise um die eigene Person, sie halten sich für großartig, wollen bewundert werden und sind überzeugt, eine besondere Behandlung zu verdienen. Doch häufig haben Narzissten auch verletzliche Seiten. Bei einem Misserfolg zweifeln viele auch an sich oder schämen sich für einen Fehler, fühlen sich innerlich leer und können sogar Suizidabsichten entwickeln. Wenn die narzisstischen Züge zu Leid und Beeinträchtigung führen, diagnostizieren Ärztinnen oder Psychologen eine Narzisstische Persönlichkeitsstörung.

»Andere Menschen sind für Narzissten nur wichtig, wenn sie eine Funktion erfüllen« (Stefan Röpke, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Berlin)

»Eigentlich haben Narzissten einen besonders niedrigen Selbstwert. Mit ihrem Verhalten versuchen sie, den Selbstwert auf ein normales Niveau zu heben«, sagt Stefan Röpke, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Berlin und Leiter des Bereichs Persönlichkeitsstörungen. Die Überheblichkeit dient also dazu, sich innerlich stark zu fühlen. Weil Narzissten im Grunde jedoch unsicher sind, reagieren sie sehr sensibel auf Kränkungen. »Dann können sie wütend werden, bis hin zu Raserei oder Gewalt«, sagt Stefan Röpke.

Die Gefühle oder Sorgen ihrer Mitmenschen spielen für Narzissten dabei keine Rolle. Der Empathiemangel zeigt sich auch im Gehirn: Eine Arbeitsgruppe um Stefan Röpke fand bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung im Vergleich zu Gesunden weniger graue Substanz in Hirnregionen, die an der Entstehung von Mitgefühl beteiligt sind. »Andere Menschen sind für Narzissten nur wichtig, wenn sie eine Funktion erfüllen«, erklärt der Psychiater. So schmücken sich narzisstische Eltern zum Beispiel mit ihrer hübschen Familie oder einer einflussreichen Freundschaft. »Oder sie werten andere ab, um sich selbst aufzuwerten.« Weil Narzissmus den Kern eines Menschen betrifft, ist er schwer zu therapieren und beeinflusst das gesamte Umfeld – auch die Kinder.

Monika Celik tauscht sich über eine Facebook-Gruppe mit anderen Menschen aus, die ebenfalls narzisstische Züge an ihren Müttern wahrnehmen. Einige Geschichten hat sie in ihrem Buch zusammengetragen. Viele berichten, dass sich in ihrer Kindheit alles um die Bedürfnisse der Mutter gedreht hat. Deren hohe Ansprüche konnten die Kinder kaum erfüllen. Manche wurden zwar in den Himmel gelobt, wenn sie in der Schule oder beim Sport herausragende Leistungen erzielten. Doch fiel eine Klassenarbeit weniger gut aus oder erreichten sie im Turnier nur den zweiten Platz, reagierte die Mutter kalt und zurückweisend. Dadurch dachten die Kinder, sie seien unbegabt oder gar wertlos.

»Ein Kind braucht das Gefühl, geliebt zu werden, und beständig positive Rückmeldung, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln« (Silke Wiegand-Grefe, Psychologin)

»Narzissten sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass für die Liebe zu Kindern kein Platz bleibt«, sagt die Psychologin Silke Wiegand-Grefe. »Ein Kind braucht aber das Gefühl, geliebt zu werden, und beständig positive Rückmeldung, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln«, sagt die Leiterin der Familienambulanz des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf weiter.