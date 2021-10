Streit um Weltraumteleskop: NASA will das James Webb Space Telescope nicht umbenennen

Webb war in der US-Regierung tätig, als die Entlassung von Homosexuellen als akzeptabel galt

Im Mittelpunkt der Kontroverse steht die Frage, welche Verantwortung Regierungsbeamte für diskriminierende Handlungen und Strategien in den von ihnen geleiteten Einrichtungen tragen. Webb leitete die NASA zwischen 1961 und 1968, also in der Hochphase der Forschungsprogramme, die schließlich Astronauten auf den Mond schickten. Kritiker weisen darauf hin, dass Webb daher 1963 die Leitung innehatte, als Clifford Norton, ein mutmaßlich schwuler Mitarbeiter, entlassen wurde.

Odom sagt, er habe den Fall Norton genau untersucht, um herauszufinden, ob Webb an der Entlassung beteiligt war: »Es hat sich einfach nichts ergeben.«

Aber der breitere Kontext ist wichtig für die Beurteilung von Webbs Vermächtnis, sagen Kritiker. Webb war in der US-Regierung tätig – unter anderem bekleidete er von 1949 bis 1952, also während der Regierung Truman, den einflussreichen Posten des Unterstaatssekretärs –, als die Entlassung von Homosexuellen als akzeptabel galt und sogar gefördert wurde.

Rolf Danner, Astronom am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, und Vorsitzender des Ausschusses der American Astronomical Society für sexuelle Orientierung und geschlechtliche Minderheiten in der Astronomie, sagt, dass Webb in diesem Rahmen wahrscheinlich ein effektiver Manager war. »Ich glaube nur nicht, dass ihn das mehr als 60 Jahre später zur richtigen Wahl für das wichtigste Wissenschaftsprojekt der NASA macht.«

»Webb hat seinen Job gemacht, im Guten wie im Schlechten, und wird in die Geschichte eingehen«

(Peter Gao, Planetenforscher)

Als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops wird das JWST kosmische Phänomene wie Sternentstehung, Galaxienentwicklung und Exoplaneten untersuchen. Zu den internationalen Partnern der Mission gehören die europäischen und kanadischen Raumfahrtbehörden. Es wurde 2002 vom ehemaligen NASA-Leiter Sean O'Keefe benannt, der damit Webbs Leistungen in der Regierung hervorheben wollte. Webb »hatte die Fähigkeit, Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen und gemeinsam an etwas zu arbeiten, was größer ist als sie selbst«, sagt O'Keefe, der jetzt an der Syracuse University in New York arbeitet. Ihm zufolge wäre die NASA heute nicht mehr dieselbe, wenn Webb nicht Leiter gewesen wäre, und dass die Untersuchung der Behörde die Schlussfolgerung untermauert, zu der er und andere gekommen waren: »Das ist in der Tat eine Persönlichkeit mit Charakter.«

Einige sind jedoch der Meinung, Webbs Leistungen würden es nicht rechtfertigen, das Teleskop nach ihm zu benennen, wenn man bedenkt, in welchem Kontext er gearbeitet hat. »Webb hat seinen Job gemacht, im Guten wie im Schlechten, und wird in die Geschichte eingehen«, sagt Peter Gao, Planetenforscher an der Carnegie Institution. »Es ist nicht nötig, ihn weiter zu feiern, wenn man bedenkt, was während seiner Amtszeit passiert ist.«