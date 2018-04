Weniger offene Menschen kommen in der Regel auf weniger und auf offensichtlichere Antworten, wie Mauern, Häuser oder andere Dinge zu bauen. Hochgradig offenen Menschen drängen sich noch andere Verwendungsmöglichkeiten auf: Ein Ziegelstein kann als Waffe dienen, als Briefbeschwerer oder als Stütze für ein Sofa, dem ein Fuß abgebrochen ist. Oder er kann zerschlagen und zu Farbe verarbeitet werden. Selbst für die alltäglichsten Gegenstände fällt ihnen mehr als das Naheliegende ein.

Etwas Ähnliches beobachten wir bei Studien zur »latenten Hemmung«. Dahinter steckt ein universelles Prinzip: Damit Menschen effektiv denken und handeln können, lernen sie, was sie nicht weiter zu beachten brauchen. Es wäre einfach zu viel, wenn wir sämtliche unseren Sinnen verfügbare Information ständig vollständig verarbeiten würden. Deswegen konzentrieren wir uns auf relevante Details und sortieren den Rest aus. Das Problem dabei ist, dass die aussortierte Information zu einem anderen Zeitpunkt noch nützlich sein könnte, aber dann ist es zu spät, um noch zu lernen, dass sie eben doch nicht so unwichtig war.

Sortieren manche Wissen nicht effektiv?

Diesen Prozess können wir im Labor nachstellen, indem wir Probanden offensichtlich unwichtige Reize präsentieren, die später jedoch für eine neue Aufgabe von Belang sind. Bei den meisten Menschen führt die vorangehende Kategorisierung des Reizes dazu, dass sie dessen Bedeutung später schlechter lernen. Der kritische Reiz war für irrelevant befunden worden und ist nicht ins Bewusstsein vorgedrungen. Das gilt aber nicht für jene, die für diese »latente Hemmung« weniger anfällig sind. Das offenbart einen umfassenderen Denkmodus, ein »undichtes« Auswahlsystem, das Informationen durchlässt, die andere herausfiltern.

Diese Experimente zeigen, dass offene Menschen weniger zu so genannten blinden Flecken (»blind spots«) neigen, die uns dabei helfen, die komplexe Welt um uns herum auf das Notwendigste zu beschränken. Wie die Forschung zeigt, handelt es sich bei den blinden Flecken nicht nur um eine Metapher: Das visuelle System offener Menschen arbeitet anders.

Betrachten wir das Ausblenden von visuellen Informationen außerhalb unseres Aufmerksamkeitsfokus. Jeder hat das schon einmal erlebt, wenn man sich sehr auf eine Sache konzentriert und dabei etwas anderes übersieht, was sich eigentlich direkt vor den Augen abspielt – beispielsweise Fußgänger, die auf ihr Smartphone gucken und dabei den Radweg blockieren.

Die Pforten der Wahrnehmung klaffen weiter auf

In einem klassischen Experiment zeigten Forscher Teilnehmern ein einminütiges Video von einem Basketballspiel und baten sie, die Pässe zwischen den Spielern in den weißen Trikots zu zählen. Während dieser Minute wanderte jemand in einem Gorillakostüm über das Feld. Er guckte Richtung Kamera, schlug sich auf die Brust und verschwand wieder. Verblüffenderweise gaben die meisten Zuschauer an, nichts Ungewöhnliches oder Überraschendes beobachtet zu haben. Hochgradig offene Menschen hingegen zeigen diese »Blindheit« seltener: Sie bemerken Dinge, die andere ausblenden.

Meine Kollegen und ich von der University of Melbourne wollten an diese Beobachtungen anschließen. In einem kürzlich veröffentlichten Experiment untersuchten wir, wie eine offene Persönlichkeit mit einem visuellen Phänomen zusammenhängt: der binokularen Rivalität. Sie tritt dann auf, wenn man dem linken und dem rechten Auge unterschiedliche Bilder präsentiert. Das Gehirn kann dann kein kohärentes Bild erzeugen, weshalb die beiden Bilder vor unserem inneren Auge hin- und herwechseln – sie rivalisieren um den dominanten visuellen Eindruck. Doch manchmal brechen beide Bilder gleichzeitig durch das Tor unseres Bewusstseins und vermischen sich. Offene Menschen, so zeigte unsere Studie, sehen solche Mixbilder für längere Dauer als ein durchschnittlicher Betrachter. Es scheint, als ob die Pforten der Wahrnehmung bei ihnen weiter aufklaffen und mehr Informationen Einlass gewähren.

Wir haben auch untersucht, ob sich diese Befunde auf gemischte Gefühle übertragen lassen: die gleichzeitige Erfahrung widersprüchlicher Emotionen wie bittersüße Erinnerungen, nervöse Vorfreude und so weiter. Durchbrechen solche unvereinbaren Gefühle bei ihnen ebenfalls häufiger die Grenzen des bewussten Erlebens? Tatsächlich berichten sie häufiger davon, solche Gefühle zu erleben – ein weiteres Beispiel für die erhöhte Durchlässigkeit ihres Bewusstseins für komplexe Erfahrungen.