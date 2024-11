Astronomie: Szenenews im November 2024

Die Ausstellung ist in vier Themenbereiche unterteilt: Unter dem Motto »Blick in den Himmel« geht es darum, was wir überhaupt am Himmel sehen – den Mond, Sterne, Planeten – und wie sich diese Objekte näher untersuchen lassen. In »Unser Platz im Weltall« verorten wir unseren Heimatplaneten Erde im Kosmos. Der Ausstellungsteil »Sterne: Ferne Sonnen« handelt von den Eigenschaften der selbstleuchtenden Himmelskörper. Und bei »Andere Welten« geht es um Exoplaneten, wie man diese nachweist und ob auf ihnen Leben möglich sein könnte. Das Begleitprogramm zur Ausstellung bietet mit Führungen, Vorträgen, Exkursionen und Workshops Besuchern aller Altersklassen spannende Blicke in unsere Galaxis. Für Gruppen sind zusätzliche Führungen und Workshops buchbar. Das Carl Bosch Museum ist täglich außer donnerstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Unter www.carl-bosch-museum.de können Sie mehr erfahren.

Die Ausstellung ist mit Unterstützung der Klaus Tschira Stiftung in einer Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Astronomie und dem Max-Planck-Institut für Astronomie im Frühjahr 2018 entstanden und hat seitdem Station in mehreren Städten gemacht. Sie kann zum Selbstkostenpreis an interessierte Institutionen verliehen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf suw.link/2412-SN3.

© Carl Bosch Museum (Ausschnitt)

»Cosmorama« als Podcast verfügbar

Die Radiosendung »Cosmorama« der Stiftung Planetarium Berlin und FluxFM ist ab sofort auch als Podcast verfügbar. Die bereits erschienenen 22 Folgen sowie künftige Sendungen werden kurz nach ihrer Ausstrahlung im Radio auf allen gängigen Plattformen für Podcasts zu hören sein. Seit September 2022 führt Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin, zusammen mit Katia Berg und Sascha Schlegel an jedem letzten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr durch zwei Stunden spannende Gespräche, kosmische Musik und galaktisches Wissen: vom Urknall über Polarlichter bis hin zum Zwergplaneten Pluto. Mit dem Podcast haben nun alle Interessierten einen leichteren Zugang zu »Cosmorama«, ganz unabhängig von Sendezeiten. Sie finden die Folgen und weitere Informationen auch unter suw.link/2412-SN4.